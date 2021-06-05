Попробовать путешествия на вкус: в каких заведениях Киева искать традиционные кухни мира

Альтернатива для тех, кто соскучился за Китаем, Таиландом, Японией, Индией и Грузией

Путешествовать в разные страны мира можно не выезжая из Киева. И виза, ПЦР-тест и загранпаспорт также не нужны! Стоит только прийти в заведения, где готовят традиционные аутентичные блюда. Их атмосфера и гастрономическое удовольствие от суперфудов мысленно на мгновение перенесут в заветніе края. Сохраните заведения из подборки, если на выходных хотите запланировать гастропутешествие.

Начнем с Японии?

Прикоснуться к традициям и попробовать известные суперфуды Японии рекомендуем зайти в Fujiwara Yoshi. Потому что шеф-повар ресторана – коренной японец Фудзивара Йошихиро. И он знает, как удивить клиентов знаменитыми рецептами родной страны, а также собственными. Особенность заведения – "День тунца". Во время гастрономического мероприятия шеф демонстрирует филетирование тунца весом до 150 кг. Их привозят со всего мира, например, с Мальдивских островов, Шри-Ланки или Норвегии. Посетители тмають возможность попробовать блюда из этого тунца. Но не только этим единственным видом рыбы знаменитый ресторан. В меню предлагают сашими, суши, супы, морепродукты, соления, закуски и десерты.

Fujiwara Yoshi / Фото: Instagram: fujiwara.yoshi_kyiv

"День тунца" и шеф-повар Фудзивара Йошихиро / Фото: Instagram: fujiwara.yoshi_kyiv

Что с ценами? Прайс выше среднего. Например, роллы "Филадельфия" Deluxe – 355 гривен, Том Ям – 385 гривен, сашими Самон – 295 гривен.

Где найти: ул. Соломенская, 15-А и ул.Драгоманова, 11.

Как насчет Китая?

За китайским суперфудом направляйтесь к BAO Modern Chinese Cuisine. Его владельца вы не раз видели на ТВ. Это Эктор Хименос-Браво. Он вдохновился культурой Азии, когда жил там. Позже это эволюционировало в идею, которую он реализовал в формате ресторана в центре Киева. Этот ресторан является первым современным учреждением китайской кухни в Украине. Наверное, здесь вы сможете попробовать блюда интереснее классики, которые интерпретировал звездный шеф. В меню салаты, закуски, супы, рыбные предложения, морепродукты, вегетарианские блюда, лапшу и различные виды мяса.

BAO Modern Chinese Cuisine / Фото: vklybe.tv/kiev

Эктор Хименес-Браво / Фото: Instagram: bao.restaurant

Что с ценами? Прайс выше среднего. За димсаны с креветками (3 шт.) нужно заплатить 269 гривен, за дорадо гриль – 487 гривен, а тайваньскую лапшу с уткой и овощами 337 гривен.

Где искать: на ул. Мечникова 14/1. К слову, он неподалеку дорогого супермаркета столицы Гудвайна.

Как же без гастро-тура в Таиланд!

Если вы любитель Таиланда – вам в "Тайский привет". Владельцы заведения Миша и Даша Кацурины посетили страну (и не раз). Для того, чтобы ближе познакомиться с ее традициями, культурой и лучшему рецетамы. И, конечно, вдохновляясь увиденным, они продумывали дизайн, меню и концепцию заведения. Даже скульптуру тигра, который встречает гостей, привезли оттуда. Шеф-повар также коренной таиландец, чего и следовало ожидать. И это еще не все! В заведении есть возможность записаться на массаж, который сделает тайка. Например, во время ожидания на чашку кофе или Том яма, вам могут сделать массаж головы в специальном кресле с тигровым принтом.

"Тайский привет" / Фото: Instagram: thailand.hi

Винтажный тигр / Фото: Instagram: thailand.hi

Массажистка Нат из Таиланда / Фото: Instagram: thailand.hi Реклама

Что с ценами? Прайс средний. Найдете настоящий Том Ям за 280 гривен, зеленый карри с курицей и тремя видами баклажанов – 295 гривен и тайский жареный рис с курицей 170 гривен.

Где искать: Чеховский переулок, 2/48.

Ну, и куда же без Индии?

Если вы любите индийскую культура и колоритные блюда страны, то вам в Delhi Delhi. В заведении предлагают современную индийскую кухню, поэтому вы сможете попробовать на вкус уникальные рецептуры. А на официальном сайте заведения пишут: "Индийская еда, как второй раздел Камасутры: большинство знает, но еще не попробовали".

Один из шеф-поваров – коренной индус. И его Суперфуд приятно удивят самых преданных ценителей пряных сочетаний. И позиционируют место как карри отеля. Придя сюда, вы увидите совершенный дизайн локальной Индии. В таких местах часто можно встретить блогеров, потому что атмосфера и эстетика в каждом уголке мотивирует прийти на минифотосесию. Сами посмотрите!

Дизайнерские решения в Delhi Delhi / Фото: Instagram: delhidelhikyiv

Карри с личи и креветками по 323 грн / Фото: Instagram: delhidelhikyiv

Что с ценами? Прайс средний. Суп Лакса – 155 гривен, самоса с овощами – 170 гривен и карри с личи и креветками- 323 гривны.

Где искать: Большая Васильковская, 34.

И в завершение – Грузия

"Ой, мама! Это было в Тбилиси", – и это не просто набор слов, а название грузинского заведения в центре Киева. Его основатели одним неймингом хотели рассказать о концепции. Потому акцент здесь не только на блюдах, которые привыкли подавать в Грузии, но и на традициях и атмосфере, которая влечет туристов за границу. Теперь не обязательно лететь тысячи километров, чтобы почувствовать данный колорит. Достаточно, посетить киевский заведение. Кстати, он получил премию "самого гостеприимного ресторана национальной кухни" на первой церемонии награждения Kyiv Food Travel Awards-2021! В меню салаты, первые и горячие блюда, гарниры, закуски, выпечку, хинкали, десерты и напитки (среди которых найдете чачу).

Заведение "Ой, мама! Это было в Тбилиси " / Фото: Instagram: @oy_mamo

Хачапури в заведении "Ой, Мама! Это было в Тбилиси" / Фото: Instagram: @oy_mamo

Что с ценами? Прайс средний. Лавандовое хачапури стоит 156 гривен, хинкали с мясной микс – 18 гривен (1 шт.), Долма – 135 гривен.

Где найти: ул. Саксаганского, 109/20 и ул. Большая Васильковская, 63.

Рекомендуем посмотреть рецепт приготовления хачапури, если все же решите остаться дома на выходных.

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