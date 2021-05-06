Помолодевшая Долина показала честное фото без обработки, но вновь нарвалась на критику

Певица Лариса Долина публикует одно фото за другим, пытаясь убедить поклонников, что она не обрабатывает снимки

Лариса Долина / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Певицу Ларису Долину часто обвиняют в использовании фотошопа. Сама артистка предпочитает только публиковать новые фото, пытаясь доказать, что ретуши на них нет. Очередной снимок в Instagram певицы вновь подвергся критике.

Лариса Долина поделилась новым фото, отметив что оно без обработки, и это результат хорошего освещения и её собственного отношения к жизни.

"Фото сделано 3 мин назад. Хороший свет, повторяю, но самое главное, изнутри всё идёт! Любовь к жизни, к родным, друзьям и абсолютно нормальное желание хорошо выглядеть! Могу себе представить, что сейчас начнётся", – подписала новый снимок артистка.

Лариса Долина / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Но пока в Сети одни восхищались внешним видом артистки, другие заметили, что фильтр все-таки на фото есть.

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"Очень удачный фильтр! Молодец подобрала"

"Да все замечательно. Любимая, красивая, талантливая, молодая Лариса, просто с фильтрами перебор"

"Все селебритиз пользуются фотошоп, что дурочку изображать"

Ранее Лариса Долина рассекретила свои параметры после похудения.