Поляки не могут с этим смириться! Какие плюсы и минусы проживания в Польше / Фото: Коллаж: Сегодня

Польша стала новым домом для 2,3 млн украинцев, эмигрировавших из-за войны в Украине. Мы пообщались с украинкой Эллой Водопьяновой, которая 6 лет назад переехала в Польшу, открыла агентство по недвижимости и сегодня живет во Вроцлаве. Девушка рассказала о плюсах и минусах жизни в стране. Что больше всего нас удивило – в материале.

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Начнем с минусов!

Неблагоприятная погода

Погодные условия в некоторых регионах Польши напоминают Лондон, где влажность, дождь и холодный ветер – привычная история. К примеру, во Вроцлаве в июле неделю будет идти дождь по прогнозам синоптиков, а солнечных дней будет всего 13. Элла привыкла к лондонскому погодному вайбу во Вроцлаве.

Цена на еду в заведениях не оправдывает качество

Если к погоде можно было привыкнуть и ходить с зонтиком, то к еде в ресторанах – сложнее. Придя в дорогой ресторан, не ждите эффекта "вау" от блюда. После гастрономической культуры в заведениях Украины Вроцлав и другие города разочаруют.

В Польше не умеют готовить так вкусно, как в Украине. Ассортимент и качество еды в ресторанах заметно хуже, – отметила Элла Водопьянова.

/ Фото: Pexels

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Долгие ожидания на получение вида на жительство

Если вы иностранец и приехали в Польшу с целью получения вида на жительство, подтверждающего право человека без гражданства на постоянное проживание в стране, будьте готовы, что его выдадут нескоро.

Во Вроцлаве это может "затянуться" надолго. Кто-то ждет полгода, а кто-то 3. Я в ожидании второй год, – отметила Элла Водопьянова.

Некоторые лекарства невозможно купить в аптеке

В Польше вы не всегда купите желаемый препарат в аптеке. Чтобы приобрести некоторые лекарства, необходим рецепт от врача. Полякам сложно смириться с этим, ведь они вынуждены терпеть боль.

Если стало резко плохо, необходимо идти к врачу на консультацию, чтобы он осмотрел вас и на основе диагноза выписал рецепт. Процесс может затянуться на несколько дней, – отметила Элла Водопьянова.

Медицина разочаровывает

Медицина в Польше нуждается в апгрейде. К врачам в государственных больницах сложно попасть из-за больших очередей.

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Система здравоохранения перегружена, работает медленно и откровенно плохо, – отметила Элла Водопьянова.

Закончим на приятном – плюсах!

Легко легализовать свой бизнес

Процедура легализации бизнеса легкая. Реально все сделать онлайн.

Я "открыла" онлайн-агентство недвижимости за час. Дополнительно внесение в реестр занимает несколько дней и рекомендуют обращаться к бухгалтерам или другим специалистам для легализации бизнеса, – отметила Элла Водопьянова.

/ Фото: Pexels

Польский – легкий язык для восприятия

Люди, которые никогда не были в Польше, могут понять польский язык во время общения с местными. Их язык похож на украинский, русский и белорусский.

Но чтобы его выучить в идеале, например, для работы – нужно постараться. Кстати о работе: вакансий на сайтах – море, особенно в Нижней Силезии, – отметила Элла Водопьянова.

Высокие зарплаты

На среднестатистическую зарплату в Польше люди живут достойно! В 2022 году она составляет ("чистыми") примерно 4250 злотых, – рассказала Элла Водопьянова.

/ Фото: Pexels

Незавышенные цены

Ценники в Польше ниже по сравнению с западной частью ЕС. Украинцы, переехавшие в Краков или другой город, не почувствуют существенной разницы в сумме чека. Тем более, что бюджетных магазинов достаточно.

Высокий уровень преподавания в ЗВО и отсутствие взяток

Многие студенты в украинских ЗВО жалуются на учебный план, который нуждается в апгрейде учитывая развития сфер по состоянию на 2022 год. В польских университетах проблема отсутствует – преподавание на высоком уровне. А взятки – это не традиция, как в некоторых университетах Украины.

Недавно Элла Водопьянова рассказала "Сегодня", почему ситуация на рынке аренды жилья в Польше критическая.