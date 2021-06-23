Полнолуние 24 июня: что ни в коем случае нельзя делать

24 июня наступит Клубничная луна. Это хорошее время для наведения порядков и раскладывания мыслей по местам, но совершенно не подходит для начало новых дел.

Полнолуние / Фото: Unsplash

Завтра, 24 июня, в 21 час 40 минут, произойдет первое летнее полнолуние в 2021 году, которое справедливо получило название Клубничная луна. Как правильно себя вести во время полнолуния и что ни в коем случае нельзя делать, узнайте в нашей статье.

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Особенности летнего полнолуния 24 июня

Полнолуние в июне называется Клубничным, потому что приходится как раз на сезон сбора этой ягоды.

Июньское полнолуние пройдет под знаком Козерога. Это благоприятный период для наведения порядков, распределения по местам вещей и мыслей, а также всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

В то же время, 15-е лунные сутки, на которые выпадает полнолуние 24 июня, весьма противоречивы и могут принести как удовольствие, так и разочарование в жизни.

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Как себя вести во время полнолуния 24 июня

В полнолуние под знаком Козерога желательно совершать только обдуманные поступки.

Полезно заниматься деятельностью, связанной не с искусством и творчеством, а требующей точности, четкости и строгого следования служебному долгу.

Хорошо навести порядок на рабочем месте – у вас все получится на лучшем уровне.

Что нельзя делать во время полнолуния 24 июня

Из-за того, что Клубничная луна провоцирует абстрактное мышление, не стоит в этот период принимать важные решения и совершать резкие поступки.

Не нужно распыляться на мелочи, потому что впоследствии пожалеете о содеянном или купленном.

Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время.

В дни полнолуния лучше проявлять осторожность в своих поступках и действиях и беречь здоровье.

Также не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.

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