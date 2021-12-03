Полное солнечное затмение 4 декабря 2021: в чем его уникальность

Солнечное затмение и новолуние 4 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 4 декабря пройдет полное солнечное затмение, которое также совпадает с последним в уходящем году новолунием . Точное время и особенности затмения Солнца узнайте в нашей статье.

19 ноября прошло лунное затмение, которое открывало второй коридор затмений в 2021 году . Этот цикл продлился две недели и завершается солнечным затмением, 4 декабря.

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Солнечное затмение: точная дата и время

Итак, последнее затмение 2021 года произойдет 4 декабря в 9:34 по киевскому времени в знаке зодиака Стрелец. Оно будет полным солнечным. Цикл Сароса: 152. Максимальная фаза продлится 1 минуту 54 секунды.

Особенности солнечного затмения 4 декабря

Полоса полной фазы затмения начнется в южной части акватории Атлантического океана возле Мальвинских островов. Затем лунная тень будет двигаться сначала в юго-восточном, а затем в южном направлении в сторону Антарктиды, где наступит максимальная фаза затмения .

Пройдя Антарктиду, направление тени изменится на северо-западное и выйдет в акваторию Тихого океана. Это редкое явление , поскольку большинство затмений проходят в направлении с запада на восток, а не с востока на запад.

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Примечательно, что солнечное затмение всегда происходит во время новолуния, которое на этот раз состоится в 9 часов 44 минуты по киевскому времени.

Где можно наблюдать солнечное затмение 4 декабря

Затмение Солнца будет видно не везде. Украинцы, увы, вживую не смогут наблюдать за этим явлением, а лишь в онлайн-режиме.

Частные фазы солнечного затмения будут видны в Антарктиде, на юге Африки, юго-востоке Австралии и в южных частях акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов .

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Что означает солнечное затмение 4 декабря

Солнечное затмение – это астрономическое явление, при котором Луна закрывает собой Солнце от наблюдателя на Земле.

Последнее в нынешнем году солнечное затмение будет полным, т.е. Луна полностью закроет собой Солнце .

Влияние затмения Солнца и новолуния на людей

Солнечное затмение и новолуние в огненном знаке Стрельца действует на людей успокаивающе, приводит к порядку и дисциплине. Люди лучше воспринимают информацию и тянутся к знаниям, становятся более законопослушными и восприимчивыми к чужим советам и рекомендациям, а также делятся собственным опытом с окружающими.

Этот период считается особо удачным для активного участия в общественной жизни, а также подготовке к серьезным переменам и начинаниям в личной жизни.

Что нельзя делать во время солнечного затмения и новолуния 4 декабря

В этот период важно не ссориться и не выяснять отношения с окружающими – это приведет лишь к усугублению конфликта.

с окружающими – это приведет лишь к усугублению конфликта. Луна в Стрельце уводит мыслительные процессы человека от земной логики и конкретики в область абстрактного мышления, а потому следует отложить принятие важных решений .

. Также лучше не проводить операций, связанных с землей или строительством .

. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом в этот период, а также подвергаться стрессам.

в этот период, а также подвергаться стрессам. Также в день новолуния стоит воздержаться от любых начинаний . Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил.

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