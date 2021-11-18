Лунное затмение и Бобровая Луна 19 ноября: что можно и нельзя делать

Завтра утром, 19 ноября, в 10 часов 58 минут , наступит последнее осеннее полнолуние. Примечательно, что оно совпадет с другим интересным астрономическим явлением – частичным затмением Луны. Как правильно себя вести в этот период, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать, читайте в нашей статье.
Особенности ноябрьского полнолуния и лунного затмения
Традиционно ноябрьское полнолуние носит название Снежная или Бобровая Луна. Оно связано с историей индейцев и объясняется тем, что в этот период проводилась охота за бобрами, которые, накопив запасы на зиму, укрывались в своих норах. Также есть и другие наименования: Морозная Луна, Темная Луна, Туманная Луна, Сумасшедшая Луна, Луна Скорбей .
Итак, второй коридор затмений 2021 года начинается с лунного затмения 19 ноября, которое пройдет под знаком зодиака Телец , цикл Сароса 126 (46-е затмение из 72-х). Примечательно, что это самое продолжительное частичное лунное затмение за последнее столетие – оно продлится почти 3,5 часов.
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Затмение Луны в ноябре можно наблюдать в Северной и Южной Америке, Австралии и Юго-Восточной Азии. А вот украинцы, увы, не увидят это явление .
Телец непосредственно повлияет на материальную сферу жизни : собственность, вещи, деньги. Этот знак зодиака действует на людей успокаивающе и умиротворенно. Появляется ощущение твердой почвы под ногами, уверенности в своих силах. В период действия Тельца люди становятся мирными, медлительными, несколько упрямыми и флегматичными.
Помните, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать правильные решения , а также склонны к мистике, а потому могут совершать ошибки.
Как себя вести во время полнолуния 19 ноября
- В полнолуние под знаком Тельца люди становятся более спокойными, но при этом заторможенными и неторопливыми – так что спешить некуда.
- У многих знаков зодиака в дни Тельца предстоит период выяснения финансовых вопросов .
- В этот период желательно расплатиться по старым долгам и повременить с новыми.
- В дни Тельца благоприятно заниматься обычной рутиной , домашними делами и решать сугубо житейские проблемы.
- Также хорошо посвятить время полнолуния заботам о себе и размышлениям о жизни.
Что нельзя делать во время полнолуния 19 ноября
- В дни Тельца желательно не выполнять никаких важных дел , а отложить их на потом.
- Из-за упрямства и замедленности реакции в работе можно допустить явные промашки и ошибки , которые впоследствии будет сложно исправить.
- Не стоит брать деньги в долг.
- Также не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.
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