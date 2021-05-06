Полная девушка кардинально изменила свою жизнь. Теперь она круче Кайли Дженнер (видео)

Ролик с преображением девушки быстро стал популярным – за несколько дней его посмотрели больше девяти миллионов раз. Не удивительно, ведь на видео ее просто не узнать

/ Фото: tiktok.com/@izzysheaa

Популярная блогерша, зарегистрированная в TikTok под ником izzysheaa, шокировала подписчиков, раскрыв свою подлинную биографию: оказывается, она не всегда выглядела так хорошо. В очередном видео она показала кадры из прошлого, и на них девушку просто не узнать!

Несколько лет назад она лишь училась пользоваться косметикой, а весила заметно больше. Ролик с преображением izzysheaa быстро стал популярным, за несколько дней его посмотрели больше девяти миллионов раз.

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Видео: tiktok.com/@izzysheaa

Пользователи Сети отмечают, что девушка – копия сестры Ким Кардашьян, супермодели и бизнесвумен Кайли Дженнер.

К слову, на аккаунт izzysheaa подписано порядка 600 тысяч человек. Каждый день красотка делится с фанатами своими новыми образами – модной одеждой, стильными аксессуарами и ярким макияжем.

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