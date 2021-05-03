Поливальный понедельник-2021: приметы, обычаи и что нельзя делать

Поливальный понедельник: традиции и запреты / Фото: Depositphotos
На второй день после Пасхи православные христиане отмечают Поливальный понедельник. В 2021 году он приходится на 3 мая.
Этот праздник также называют Мокрым, Обливным, или Волочильным понедельником. А почему он имеет такие странные названия, вам рассказывают Life Сегодня. Узнайте о традициях, обычаях, приметы, а также про главные запреты Поливального понедельника.
Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.
Поливальный понедельник: обычаи праздника
В Поливальный понедельник наши предки окунались в водоемы, а также обливали водой чуть ли не каждого, кто попадается на пути: из бутылок, ведер, кружек, в общем всего, что попадет под руку. Они верили, что такие ритуалы принесут богатство и удачу. Облить водой женщину означало "очистить ее", а незамужнюю девушку – "наделить еще большей красотой и здоровьем".
20 апреля нужно обливать водой незамужних девушек / Фото: Pixabay
В Пасхальный понедельник издавна было принято ходить в гости к своим друзьям и близким и взять с собой несколько писанок и пасок. Хозяева дома, в который пришли гости, должны ответить им тем же. В народе считалось, что первым в дом должен входить мужчина, это принесет богатство и счастье в семью.
Понедельник после Пасхи: что нельзя делать
- Унывать и предаваться мрачным мыслям.
- Браниться.
- Осуждать.
- Объедаться.
- Пить много алкоголя.
Приметы на Поливальный понедельник
- Перелетные птицы не поют – ожидайте заморозков.
- Утренний дождь – дождливое лето.
- Безветренно, синее небо – в ближайшее время быть дождю.
- Ясная солнечная погода предвещает такое же лето.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.
Новости на эту же тему:Яркие открытки с Пасхой 2020: поздравления, стихи и картинки Короткие поздравления с Пасхой: красивые пожелания, стихи и смс Прямо из ведра: в Харьковской области батюшка креативно "окропил" верующих (видео) Церковные праздники и посты в мае-2021: детальный православный календарь