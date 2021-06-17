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С какими продуктами стоит попрощаться, чтобы не заработать диабет

Сегодня, 16:30

Соусы, фруктовые йогурты, конфеты, выпечка и большинство фитнес-батончиков – верный путь к диабету. Как питание связано с развитием болезни – в статье

Сладости, выпечка и большинство фитнес-батончиков - верный путь к диабету
Сладости, выпечка и большинство фитнес-батончиков - верный путь к диабету
Фото: freepik.com

Если в вашем рационе преобладают сладости, сахар, магазинные соусы, вам грозит не только лишний вес. Нерациональное питание на фоне регулярного стресса может привести к диабету. Действительно это заболевание так опасно, как о нем говорят, каких продуктов следует избегать и чем питаться, если существуют развития диабета – рассказала президент Международной диабетической ассоциации Украины Людмила Петренко.

Людмила Петренко
Людмила Петренко
Фото: пресс-служба

Почему нас пугают диабетом, так серьезна эта болезнь?

Проблема в том, что очень много людей с диабетом второго типа (то есть приобретенным), даже не знают, что они больны. В Украине процент недиагностированного диабета – 65%, что в 2 раза превышает соответствующие показатели в Великобритании (33%) и Польше (31%). Это крайне тяжелое заболевание: а если диабет первого типа (инсулинозависимый) развивается в результате полной или частичной нехватки инсулина (гормона поджелудочной железы), то есть это врожденная патология.

Сахарный диабет 2 типа (СД 2) – это приобретенное человеком многофакторное заболевание, при котором некоторые ткани организма становятся чувствительны к инсулину. В результате, его нормальное количество воспринимается организмом как "недостаточное". Такой тип диабета, как правило, возникает из-за наследственной предрасположенности, регулярные стрессы, неправильный образ жизни и питания и может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Когда человек обращается к врачу и тот ставит ему диагноз сахарный диабет, состояние в 50% случаев уже запущен и осложненный серьезными проблемами с сосудами.

Ок, а как избежать развития диабета, изменить питание?

Конечно правильное и сбалансированное питание с правильным соотношением углеводов, белков и жиров существуют ключевым фактором не только профилактики, но и результативности компенсации уже имеющегося диабета. Как в целях профилактики, так уже при имеющемся диабете (обоих типов) чрезвычайно важно исключить употребление добавленных сахаров, а именно тех, что добавляют в продукт во время приготовления. Наибольшее количество такого сахара содержат: соусы, магазинные соки, фруктовые йогурты, конфеты, выпечка и большинство фитнес-батончиков.

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Поэтому следует ограничить употребление таких так называемых "простых" углеводов, среди которых также существуют добавлены сахара. Американская ассоциация сердца (AHA) рекомендует взрослым людям, которые не имеют диабета, есть добавленного сахара не более;

  • 26 г (9 чайных ложек) – для мужчин,
  • 24 грамма (6 чайных ложек) – для женщин
  • и менее 24 грамма (6 чайных ложек) для детей от 2 до 18 лет.

Какие же продукты можно есть при диабете?

Формирование соответствующей диеты, если диабет диагностирован, необходимо согласовывать с персональным эндокринологом, основываясь на индивидуальных показателях человека. людям с диагностированным диабетом также в первую очередь следует ограничить употребление "простых" углеводов и продуктов, в составе которых существуют добавлены сахара. Люди с СД, как правило, могут употреблять молочные продукты. Впрочем для каждого человека влияние такой пищи на уровень глюкозы в крови отличается.

При диабете можно есть обезжиренные или молочные продукты небольшой жирности
При диабете можно есть обезжиренные или молочные продукты небольшой жирности
Фото: Depositphotos

Пациентам с диабетом 2-го типа необходимо принимать обезжиренные или молочные продукты небольшой жирности. Например, вместо домашней сметаны выбирайте промышленную, со значительно ниже процентом жирности. Результативность в компенсации диабета определяется уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c), который показывает средний уровень сахара в крови. То есть, придется постоянно сдавать анализы и регулировать количество сахара в крови. А еще одними из обязанности & # 39; языковых условий достижения компенсации сахарного диабета, существуют спорт и физическая активность, так как занятия спортом – это естественный способ способствовать снижению уровня сахара в крови. Однако, начиная тренировки, следует учитывать определенные нюансы.

А как заниматься спортом при склонности к диабету?

Людям с сахарным диабетом 1 типа рекомендуется заблаговременно, за 1,5-2 часа, есть перед тренировкой. Если у пациента существуют предрасположенность к гипогликемии (это состояние, которое возникает при резком снижении уровня глюкозы в крови), лучше употреблять пищу богатую белками, полезные жиры и углеводы с низким гликемическим индексом. Такое питание поможет предотвратить гипогликемию во время тренировок. Таким образом, сочетание белков с жиром и углеводами с низким ГИ усваиваются организмом гораздо медленнее, что позволяет избежать риска снижения уровня сахара в крови.

При диабете важно постоянно контролировать уровень сахара в крови
При диабете важно постоянно контролировать уровень сахара в крови
Фото: Depositphotos

Очень важным моментом перед каждой тренировкой существуют контрольный замер уровня сахара. Если показатель ниже 5 ммоль / л, необходимо съесть дополнительную порцию углеводов, а через 15 минут еще раз измерить сахар в крови. Если сахар в крови 4.0 ммоль / л и ниже, то необхідно принять 15 г быстрых углеводов. В случае, когда ваш показатель выше 14 ммоль / л – тренироваться запрещено, ведь высокий уровень сахара в крови свидетельствует о существенной нехватки инсулина в организме.

Когда инсулина недостаточно, глюкоза накапливается в крови и не попадают в клетки. Во время тренировок в таком состоянии организм начинает расщеплять гликоген из запасов в печени до глюкозы, тем самым еще больше повышая уровень сахара в крови. В результате физические тренировки могут привести к риску появления в организме кетоновых тел – ацетона.

Как же не допустить осложнений при диабете?

Эффективное лечение сахарного диабета предусматривает: сбалансированное питание и соблюдение диеты, ежедневную физическую активность, ответственный самоконтроль уровня сахара и холестерина в крови. А также нормализацию уровня тестостерона у пожилых мужчин и эстрогенов у женщин, ведь с возрастом уровень эстрогенов у женщин снижается.

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Если ваше состояние требует принятия инсулина, следует знать, что важно принимать качественные препараты. Сегодня аналоговые инсулины помогают быстрее достичь компенсированного состояния диабета и снизить риск возможных осложнений.

Напомним, ранее мы писали, как распознать диабет: 5 основных симптомов.

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