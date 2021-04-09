Показать больше нечего: Maruv раскритиковали за видео в белье

Украинская певица Maruv, которая недавно рассказала, как близкие реагируют на ее голые фото, снова разделась на камеру. Точнее сказать, она станцевала в белье. Видео артистка разместила в своем Instagram-аккаунте.

В ролике Maruv и ее балет показывают все, что умеют под трек Cardi B – Up. Все одеты в очень откровенные наряды, а девушки, вдобавок, стоят на высоких каблуках.

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В комментариях не все пользователи сети оценили номер Maruv и ее команды. Пост засыпали очень разными комментариями:

"Одно и тоже, уже даже противно смотреть. Похоже на то, что показать больше нечего кроме раздвинутых ног и голых задниц"

"Это просто огонь!"

"Уверена, своей смертью эта бесстыдница не умрет. Бог терпелив, но и его терпение кончается когда-то"

"Божечки, как это красиво!".

Напомним, что ранее Maruv похвасталась попаданием в книгу о "великолепных украинках".