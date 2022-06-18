Синоптики анонсировали резкое изменение погоды

Столбики термометров поползли вверх. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 19 июня, подготовленный синоптиками Укргидрометцентра, порадует жителей нашей страны. Погода резко изменится, дожди и грозы покинут наши территории. Температура воздуха достигнет максимум 33 градусов тепла. На улицу лучше без головного убора не выходить и желательно прихватить с собой солнцезащитный крем.

Какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 19 июня?

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В воскресенье, 19 июня, в Украину вернется жара, будет сухо. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15 градусов тепла, на побережье морей до 18 градусов, днем 25-30 градусов с отметкой плюс, на крайнем западе до 33 градусов.

19 июня в столице будет сухо. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, а вот днем будет довольно жарко 28-30.

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Как уберечься от солнца:

Больше выпивать жидкости.

Проветривать помещения по вечерам, так как жара уходит, а свежий воздух очень необходим в квартирах и офисах.

Использовать кондиционер.

Загорать в тени.

Носить головной убор и одежду светлых тонов.

Избегать очередей и мест скученности людей в ограниченном пространстве.

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

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Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь.