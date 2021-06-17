Подросший сын Джамалы покорил сердца ее поклонников: Мамочкин красавец!

Украинская певица крымскотатарского происхождения показала своего сына перед его первым днем рождения. Звездная мама не смогла определиться с его нарядом и обратилась за помощью к подписчикам

Джамала показала своего маленького сына / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Победительница "Евровидения-2016" певица Джамала, которая ранее снялась в пиджаке на голое тело, опубликовала серию фотографий своего сына Селим-Гирея. Певица подготовила для малыша несколько праздничных образов к его дню рождения, 19 июня, и не смогла определиться, какой же выбрать. Во всех нарядах мальчик выглядит очаровательно.

А пока звезды насыщенно проводят лето со своими детками, не упустите возможность успеть воплотить все задуманное в этом сезоне. Для этого скорее смотрите наш календарь летних лайфхаков.

На фото, которые Джамала запостила в Instagram, Селим-Гирей с обезоруживающей радостью улыбается и позирует фотографу – своей маме. Артистка сфотографировала сына в трех нарядах: бело-голубом костюме, светло-голубой кофте и милой футболке.

"Муки выбора. У меня скоро выдающаяся дата – мне один год! Помогите моей маме выбрать образ на День рождения: Светлый. Говорят, что светлый всегда освежает и делает молодым Синий. Ну, я же мальчик, как логично. Костюм с длинным рукавом (Знаете, в этом году лето показывает себя слишком ненадежным). Или ... Знаете что? Главное, чтобы кормили вовремя. На мой взгляд, хороший слюнявчик на голое тело выглядит очень празднично", – написала Джамала.

Поклонники Джамалы засыпали Селима-Гирея комплиментами и принялись помогать певице с костюмом.

"Светлый или с длинным рукавом"

"В белом и последнем очень хорошо, ему идут эти оттенки"

"Мамочкин красавец!"

"Первый. Такой сладкий мальчишечка"

Как известно, Джамала воспитывает двоих детей. У нее и ее супруга, Бекира Сулейманова, родился первый сын в 2018 году. Мальчика назвали Эмир-Рахман. 19 июня прошлого года на свет появился второй сын – Селим-Гирей.

Недавно Джамала сообщила, что намерена похудеть. О том, сколько певица проводит времени в зале и как худеют другие украинские звезды смотрите в видео:

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