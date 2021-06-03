Как прийти в форму к пляжному сезону: советы NK, GROSU и Джамалы

Важно не только следить за правильным питанием, а и заниматься спортом

Как приходит в форму к пляжному сезону NK, GROSU и Джамала Фото: Instagram

Каждый из нас ставит перед собой цель подготовить свое тело к пляжному сезону. Приводили в порядок свои фигуры и звезды украинского шоу-бизнеса. Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич узнали, кто из артистов похудел на 8 кило за последний месяц, а кто ради хорошей фигуры бьет себя электрическим током.

Нужно следить за питанием, как NK и Михаил Поплавский

Обладательница самых очаровательных форм украинского шоу-бизнеса певица NK | Настя Каменских призналась – набрала несколько лишних килограммов во время съемок своего реалити в Мексике. И уже активно приводит свое тело в порядок.

"Ротик надо закрыть и все. Вы знаете, что только 20% успеха зависит от занятий спортом и 80% – это пища, которую мы употребляем", – рассказала звездный детектив гипершоу "Маска" NK | Настя Каменских.

Настя Каменских в бикини похвасталась своими формами Фото: instagram.com/kamenskux

О важности еды при похудении знает и поющий ректор Михаил Поплавский: именно благодаря отказу от некоторых продуктов он уже изрядно сбросил вес.

"Похудел на 8 кг! Я месяц готовился к национальной премии "Українська пісня року"! Отказался от всех колбас, жирной пищи и от овощей, потому что там много нитратов. А еще исключил всю молочку", – поделился Михаил Поплавский.

Пробуйте диету, как Джамала

А вот певица Джамала от вкусненького отказываться не собирается! Поэтому нашла такую ​​диету – чтобы и есть, и худеть.

Джамала в спортзале Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Советую очень калорийное есть в первой половине дня – до 13:00 или до 15:00 – все! Уже ела и бургеры, и пасту! Я не из тех "ЗОЖников", не хочу отказываться от всех вкусных блюд. Я очень люблю крымско-татарскую кухню: плов, янтык, манты. Я это все ем, но теперь до часа дня!" – призналась певица Джамала.

С такой диетой Джамала уже избавилась от лишних килограммов и к лету готова! Как и обладатель главных усов страны – Павел Зибров. Певец уверяет – все благодаря физической активности – артист много времени работает на огороде и в саду.

Используйте новомодные лайфхаки, как Алина Гроссу

Готовит тело к лету и певица GROSU. Звезда поделилась собственным новомодным лайфхаком похудения.

Алина Гросу Фото: пресс-служба

"Занимаюсь спортом под током. Это когда на тебя цепляют специальные принадлежности и поступает ток. Смачивают, пускают импульсы и у тебя сокращаются мышцы – ты очень-очень быстро подтягиваешься. Меньше целлюлита, его вообще может не быть, то есть фигура становится очень подтянутая", – рассказала GROSU.

Поэтому пользуйтесь рецептами от звезд, как привести себя в форму, и наслаждайтесь летом!

Как худеют звезды – смотрите видео:

Ранее певица VIKTORIA похвасталась коллекцией купальников и назвала 3 упражнения для идеальной фигуры.

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