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Подозрительные предметы на улице: как отличить взрывчатку

21 марта, 14:36
Госпогранслужба Украины рассказала о признаках, указывающих на принадлежность предмета к взрывным устройствам

Как определить взрывчатку в подозрительном предмете на улице / Фото: pixabay.com

То, что у российских оккупантов нет ни совести, ни чести – ни для кого не секрет, поэтому не стоит слишком удивляться их банальным и постыдным трюкам, с помощью которых они пытаются увеличить количество жертв среди мирного населения. Одним из таких способов есть маскирование взрывчатки на улице под обычные предметы. Рассказываем, что это за вещи чаще всего и как выглядят.

Оккупанты могут маскировать взрывчатку под детские игрушки, коробки, портфели, коробки, пакеты и другие предметы, разбросанные на улице.

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Как определить взрывчатку в подозрительном предмете на улице / Фото: Telegram

Признаки того, что предмет может быть взрывоопасным

  • пребывание в местах массового скопления народа
  • подозрительный вид, возможно, схожесть с боеприпасами, военным орудием, растрепанность.
  • наличие растяжек, шнуров, веревок или скотча
  • наличие истоков питания в виде батареек, дротов, аккумуляторов или таймеров.
  • наличие подозрительных звуков
  • характерный запах химических веществ или веществ быстрого возгорания
  • наличие предметов, которые не соответствуют их прямому назначению и не имеют логики в том месте, где находятся
  • наличие подозрительных предметов в/на дверях или окнах, прикрепленных дротами, нитками, шнурами и.т.д.

Что делать, если в публичном месте вы обнаружили подозрительный предмет? Прежде всего – не нервничайте и не суетитесь, ведите себя осторожно.

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  • не трогайте подозрительные вещи на улице или общественных местах
  • отойдите на безопасное расстояние от этого предмета и отведите других людей
  • обозначьте каким-то образом место, если есть возможность, воспользуйтесь яркой лентой или тканью, но не прикасайтесь к самому предмету
  • сфотографируйте предмет
  • сообщите в экстренные службы, 101 и 102
  • если вы видели, кто оставил предмет, то попытайтесь запомнить его внешность.

Как определить взрывчатку в подозрительном предмете на улице / Фото: Telegram

Напомним, какие консервы и продукты безопасно есть, чтобы не заболеть ботулизмом во время войны.

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