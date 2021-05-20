Евровидение-2021: подопечная Киркорова из Молдовы сексапильно станцевала в компании четырех парней (видео)

Наталья Гордиенко во втором полуфинале "Евровидения-2021" / Фото: eurovision.tv
Сцену "Евровидения-2021", второй полуфинал которого прямо сейчас проходит в Роттердаме, зажгла участница от Молдовы Наталья Гордиенко. Подопечная Филиппа Киркорова, который, кстати, назвал Ани Лорак своим любимым протеже на конкурсе, вышла на сцену в блестящем серебристом платье в компании четырех танцоров в солнцезащитных очках.
Певица исполнила песню Sugar, автором которой выступил ее продюсер Филипп Киркоров. Во время своего выступления Наталья Гордиенко показала себя как отличная танцовщица. Номер дополнили яркая неоновая подсветка и облаченные в стильные костюмы танцоры шоу-балета.
Смотрите видео выступления Молдовы во втором полуфинале "Евровидения-2021":
Напомним, что ранее участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady.