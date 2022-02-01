Подъедание или перекус – как понять, что вы едите лишнее

Понять, что вы подъедаете и едите лишнее, можно по постоянной хаотичной тяге к продуктам, а вот запланированные перекусы - полезны / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня
Перекусы здоровой едой нужны при активном образе жизни, по медицинским показаниям и не только. Как отличить полезный перекус от подъедания, которое не принесет ползу – помогла разобраться диетолог Олеся Добрянская.
Почему мы подъедаем, даже если не голодны
Часто эмоциональный голод или по просто скука приводит к тому, что руки тянутся за чем-то вкусненьким. Но для одних вкусное – это конфета, а для других – грецкий орех или кусочек яблока.
Зачем нужны перекусы и кому?
Перекус может понадобиться, если:
- три основных приема пищи в день для человека недостаточно, а четыре полноценные объемные тарелки – много
- человек много тренируется
- человек ведет очень активный образ жизни
- есть медицинские показания, например, заболевания пищеварительных органов
- перекусы также нужны детям и пожилым людям
- если вы не успеваете к обеду или ужину, а чувство голода уже на "1" из "10" баллов, то лучше перекусить. Тогда вы не переедите, когда наконец доберетесь до трапезы. Если же в таких случаях чувства голода нет, то не стоит себя заставлять что-то есть, дождитесь обеда или ужина.
В чем же польза перекусов и вред подъедания?
Диетологический мир акцентируется на ежедневном трехразовом питании, но не запрещает дополнительные 2 несладких перекуса. Если вы – на похудении или программе поддержания веса, то в результате играет роль питание в течение дня в целом.
А чем перекусывать на работе?
Для правильного перекуса годится то, что удобно брать с собой, но требует подготовки дома. Например, нежирный йогурт, кисломолочный сыр, кефир – в них можно добавить фрукты или ягоды, семена, орехи.
Также подойдет кусочек цельнозернового хлеба, творожный сыр, 30 грамм орешков. Можно взять готовое блюдо – пару 2 творожников, запеканку, самодельное печенье.
Подойдут фрукты или ягоды, смузи; отварное яйцо с ложкой фасоли; нарезанные овощи и ложка хумуса или сыра. Хороший перекус выйдет из запеченного яблока, 1 столовой ложки тыквенных семян. Или сделайте салат "алякапрезе": помидор, моцарелла, базилик, масло оливковое.
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