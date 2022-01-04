Почему стираются зубы – 3 вредных привычки, о которых стоит забыть

Колоть зубами орехи или семечки - вредные привычки, от которых стираются зубы / Фото: Коллаж: Сегодня
Мы часто не замечаем, как сами способствуем стиранию своих здоровых зубов. В итоге зубы портятся, теряют привлекательность, возникает кариес и другие проблемы. Почему это происходи и как избежать стирания зубов – рассказал стоматолог в красной бабочке, сособственник сети стоматологических клиник "Клиника Заблоцкого", профессор Ярослав Заблоцкий.
А разве зубы стираются не с возрастом?
С возрастом, естественно, зубная ткань изнашивается. Но в большинстве случаев стирание зубов вызывает не их "старость". Кроме того, стираются далеко не все зубы, а лишь определенные:
- Так происходит при нагружении отдельных зубов слишком твердой пищей.
- Привычка часто грызть зубами орехи, лузгать семечки или грызть ногти.
- Стиранию зубов способствуют кислые напитки и сладкая газировка.
А еще преждевременное стирание зубов может быть вызвано чрезмерно активной жевательной мышцей, такое состояние часто возникает при неправильном прикусе. Стертые зубы сразу бросаются в глаза, они визуально более короткие, часто стирается именно верхушка зуба. Это не только портит вашу улыбку, но еще способствует тому, что зубы утрачивают свои функции, портится эмаль и т.д.
Причиной стирания может быть и или напитков. Таких, так соки из цитрусовый, газированные напитки. Также имеет место и неправильная, слишком агрессивная чистка зубов, неправильно подобранные средства для чистки зубов. Имеет значение и жестокость зубной щётки и то, как именно мы чистим зубы, – поясняет Ярослав Заблоцкий,- также профессиональные издержки, например, работа с духовыми инструментами.
Что важно учесть, если стираются зубы?
В случае, когда на стирание зубов влияет стресс, сначала нужно восстановить зубы, а потом обеспечить их ночную защиту. Это делается с помощью специальной каппы. А еще научиться самоконтролю и не ходить днем, стиснув зубы.
Обязательно ли нужно ли восстанавливать стертые зубы?
При любом повреждении зубов их следует восстанавливать. Чаще стираются именно передние зубы, ведь они берут на себя большую нагрузку и эмаль у них тоньше.
Задача реставрации – вернуть зубу как его былую естественную форму, так и структуру, чтобы не было визуального отличия от других зубов, а также полноценно восстановить все его функции. Какой именно способ восстановления выбрать – зависит от того, насколько повреждена зубная ткань – говорит профессор стоматолог Ярослав Заблоцкий.
А как самому перестать "стирать" зубы?
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