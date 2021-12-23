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Как отбелить зубы без вреда для здоровья и когда нельзя этого делать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
23 декабря, 10:00
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Самостоятельное отбеливание зубов может не только вызвать сильную боль, но и испортить эмаль. Что обязательно нужно знать перед отбеливанием зубов – в материале
Відбілити зуби без шкоди для здоров'я можна тільки під "наглядом" стоматолога і дотримуючись правильного догляду
Відбілити зуби без шкоди для здоров'я можна тільки під "наглядом" стоматолога і дотримуючись правильного догляду / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы решили отбелить зубы лимоном или содой в домашних условиях – не стоит этого делать. И даже специальные отбеливающие средства можно использовать только после согласования со своим стоматологом: почему – рассказал известный врач-стоматолог в красной бабочке, специалист с 30-летним опытом работы, профессор Ярослав Заблоцкий.

Ярослав Заблоцкий
Ярослав Заблоцкий / Фото: пресс-служба

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Почему отбеливание зубов вредно?

Белизна зубов зависит как от природного цвета эмали (она может быть желтоватой от природы), так и от продуктов, чая и кофе, курения и других факторов.

Для того, чтобы зубы смотрелись более "свежими", достаточно не пропускать ежедневную чистку щеткой и специальными зубными ершиками.

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Я лично не одобряю именно отбеливание зубов, лучше ограничится профессиональной гигиенической чисткой у стоматолога, – говорит Ярослав Заблоцкий, – Вообще люди часто путают понятия гигиенической чистки и химического отбеливания зубов. Даже после чистки у специалиста зубы становятся намного светлее и привлекательнее, и человек думает, что ему отбелили зубы.

Отбеливание же различными химическими составами, да еще в домашних условиях может серьезно навредить зубам. Поскольку более чем у половины украинцев кариес и сами зубы стерты, то такая процедура приведет к сильным болям, еще большей чувствительности и разрушению эмали.

Человек сам не может "на глаз" оценить, насколько повреждены его зубы, а в микротрещинки и пломбы при отбеливании зубов легко попадают химические вещества.

Отбеливание и профессиональную чистку зубов стоит проводить только у специалиста
Отбеливание и профессиональную чистку зубов стоит проводить только у специалиста / Фото: freepik.com

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Если вы все же хотите отбелить зубы, то делать это нужно только после осмотра у стоматолога, полного лечения кариеса и устранения других стоматологических проблем.

Как же отбелить зубы в домашних условиях без вреда?

Если регулярно ухаживать за зубами, чистить их 2 раза в день щеткой, желательно электрической, пользоваться зубными ершиками и раз в полгода приходить на профессиональную чистку зубов к стоматологу, то отбеливание вам не понадобится.

Чтобы не темнела сама эмаль, важно отказаться от табака и сигарет – это для зубов враг номер 1. Также более темными зубы могут сделать черный чай, кофе, некоторые продукты.

Если регулярно ухаживать за зубами и ходить к стоматологу, то отбеливать их не придется
Если регулярно ухаживать за зубами и ходить к стоматологу, то отбеливать их не придется / Фото: freepik.com

Если же желание отбелить зубы в домашних условиях очень велико, то опять же – сначала консультация стоматолога. А потом использование индивидуальных средств. Существуют специальные каппы для зубов, в которые заливают отбеливающие пасты и каппу надевают на ночь. Как средство для отбеливания, так и каппу подбирает только врач!

И забудьте про отбеливание содой, лимоном, перекисью водорода и другие "бабушкины методы", если вам дороги здоровье и красота ваших зубов.

Также мы ранее писали, как выбрать зубную щетку.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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