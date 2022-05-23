Почему опасно пользоваться сейфом в отеле – ответ эксперта

Популярные лайфхаки воров для вскрытия сейфов / Фото: Коллаж: Сегодня

Туристы думают, что самое безопасное место для хранения ценных вещей в гостиничном номере – сейф. Издание The Sun опубликовало информацию тревел-эксперта, который рассказал популярные лайфхаки воров для вскрытия сейфов. Эмигранты из Украины часто заселяются в бесплатные отели, используя сейфы.

Лайфхаки воров

Путешественникам рекомендуют забыть о сейфе. Почему? Все просто: первое, что ищет вор в номере – сейф, где традиционно туристы оставляют ценные вещи. Один из преступников признался о шестизначном коде 999999 для взлома сейфов.

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Один путешественник не мог открыть собственный сейф и позвонил на стойку регистрации. Менеджер сообщил ему стандартный номер, который якобы использован для многих сейфов отеля.

Другой путешественник сказал, что позвонил по телефону на стойку регистрации отеля, чтобы открыть свой сейф, и ему сказали использовать код 000000, – отмечают в The Sun.

Советы для туристов

Не рискуйте собственными деньгами или драгоценностями – попросите персонал отеля использовать их сейф для хранения ваших вещей.

Тревел-эксперт также поделился лайфхаком о хенд-мейд "сейфе" для маленьких по размеру вещей. Если у вас будет пустая бутылка солнцезащитного крема, используйте ее для хранения денег или драгоценностей. Сначала очистите и просушите емкость внутри. Затем сделайте надрез ножницами в верхней части бутылки, чтобы засунуть внутрь ценные вещи.

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