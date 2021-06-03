Почему нельзя покупать дешевую мебель из ДСП – врач назвал главную причину

Специалисты советуют как можно скорее убрать из квартиры старую мебель из ДСП, покрытую акриловым лаком

Почему нельзя покупать дешевую мебель из ДСП / Фото: Pexels

Выбрать мебель для дома всегда сложно – цвет, размер, выбор дерева. Чаще всего, чтобы не тратить много времени и денег, проще купить мебель из ДСП, но, оказывается, она содержит в себе много секретов. Председатель агентства по химической безопасности Денис Павловский и терапевт Михаил Соколовский в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказали, какие последствия могут быть после длительного пользования такой мебелью и как уберечь себя от них.

Что такое ДСП

Лучше не покупать мебель из ДСП / Фото: Pixabay

Дешево и красиво! Но безопасно ли? Обычно об этом не думают, когда желают приобрести новый стол или шкаф, главное – чтобы было современно и недорого. Поэтому статистика свидетельствует, что 60% украинцев выбирают мебель из ДСП – древесно-стружечной плиты. Этот материал делают из прессованных мелких древесных стружек, которые скрепляют между собой клеем.

Чем опасна для здоровья мебель из ДСП

Догадывались ли вы, что в такой мебели может содержаться элемент, который способен провоцировать болезни и ежедневно подвергать вас опасности?

"Фенолформальдегидные смолы очень опасны. Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство изучения рака классифицируют их как канцерогены, – комментирует председатель агентства по химической безопасности Денис Павловский в программе "Ранок з Україною". – Пользование такой мебелью может привести к раку различных органов".

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И врачи уже точно знают, какое именно влияние будут иметь такие смолы на ваш организм!

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"Смолы негативно влияют на сердечно-сосудистую систему и на органы дыхания. Они могут вызвать нарушения зрения и дыхания. А высокие концентрации влияют на функцию печени", – рассказывает терапевт Михаил Соколовский.

По его словам, особенно осторожными с мебелью с ДСП нужно быть людям пожилого возраста! Ведь смолы имеют негативное влияние на функцию почек и печени, а для пожилых людей это как фактор риска.

Как уберечь себя от негативного воздействия мебели из ДСП

Специалисты советуют как можно скорее убрать из квартиры старую мебель из ДСП, покрытую акриловым лаком.

"Лак как раз и служил барьером, чтобы все эти фенолформальдегидные смолы не выделялись. Поэтому если вы заметили, что старая мебель из ДСП потрескалась, ее нужно как можно быстрее выбросить. Ведь через все эти трещины будут выделяться смолы и подвергать вас опасности", – советует председатель агентства по химической безопасности.

Если все-таки вы собираетесь приобрести мебель или древесину из ДСП, обращайте внимание на маркировку. Маркировка Е2 говорит, что мебель некачественная, такие изделия запрещено ставить в домах и учебных заведениях. Маркировка Е1 означает, что древесина высокого качества и не содержит в себе опасного количества фенолформальдегидных смол. Поэтому ею можно обустраивать жилье.

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