Почему нет полной информации о состоянии МакSим – признание менеджера певицы

Почти месяц певица МакSим находится в коме в я тяжелом состоянии. Менеджер артистки объяснила, почему близкие не комментируют ситуацию

Представитель МакSим ответила, почему ничего не рассказывают о состоянии здоровья певицы / Фото: instagram.com/muztv

Ежедневно в СМИ появляются разные слухи о здоровье певицы МакSим, которая уже месяц находится в коме. Чаще всего представители артистки опровергают появившуюся информацию и призывают не верить слухам. Под новым постом в Instagram менеджера МакSим Маргариты Соколовой поклонники певицы напрямую спросили, почему во избежание разных домыслов не рассказать, как на самом деле обстоят дела с состоянием здоровьем исполнительницы хита "Знаешь ли ты". Маргарита Соколова решила не игнорировать этот вопрос.

Существует врачебная тайна. И без разрешения родственников в том числе мы не вправе оглашать. Каждая инфа имеет свои границы. И эта информация касается только близкого окружения, – ответила менеджер МакSим.

Другая подписчица отметила, что Маргарита до конца не опровергает подключение к аппарату ЭКМО и информацию о сепсисе мог СМИ рассказать кто-то из больницы, считают в Сети. Напомнила подписчица и слова священника, который точно был в больнице, описал то, что видел, словами человека без медицинского образования. И это похоже на систему ЭКМО.

"Вот поэтому люди склонны верить анонимным слухам, так как они косвенно подтверждаются, а уполномоченные представители всей правды не говорят, хоть и не по своей воле, а люди просто переживают и хотят знать правду", — отметила подписчица.

Маргарита не стала дальше обсуждать эту тему, а лишь отметила, что надежда на улучшение есть.

"Правда одна, она борется с болезнью. И надежда есть, и есть подвижки позитивные", — написала Соколова.

Напомним, российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Ранее пиар-менеджер МакSим опровергла информацию, что певицы вышла из комы после визита священника.