МакSим в критическом состоянии: Начался сепсис – СМИ

Состояние здоровья МакSим ухудшилось. Сейчас врачи активно борются за жизнь певицы, которая находится в искусственной коме

Певица МакSим находится в критическом состоянии / Фото: instagram.com/maksimartist

Каждый день в СМИ появляется информация о состоянии здоровье певицы МакSим, которая уже почти месяц находится в коме. Только представитель певицы Маргарита Соколова сообщила хорошие новости, что МакSим стало немного лучше, как теперь вновь в СМИ заговорили о новых проблемах со здоровьем у артистки.

Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО. Врачи сделали Марине свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис, – рассказала подруга МакSим изданию kp.ru.

Новые подробности о состоянии здоровья МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Пока представители певицы никак не прокомментировали слова подруги.

Напомним, российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Ранее пиар-менеджер МакSим опровергла информацию, что певица вышла из комы после визита священника.