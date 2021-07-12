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МакSим в критическом состоянии: Начался сепсис – СМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
12 июля, 08:38
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Состояние здоровья МакSим ухудшилось. Сейчас врачи активно борются за жизнь певицы, которая находится в искусственной коме
Певица МакSим находится в критическом состоянии
Певица МакSим находится в критическом состоянии / Фото: instagram.com/maksimartist

Каждый день в СМИ появляется информация о состоянии здоровье певицы МакSим, которая уже почти месяц находится в коме. Только представитель певицы Маргарита Соколова сообщила хорошие новости, что МакSим стало немного лучше, как теперь вновь в СМИ заговорили о новых проблемах со здоровьем у артистки.

Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО. Врачи сделали Марине свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис, – рассказала подруга МакSим изданию kp.ru.

Новые подробности о состоянии здоровья МакSим
Новые подробности о состоянии здоровья МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Пока представители певицы никак не прокомментировали слова подруги.

Напомним, российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Ранее пиар-менеджер МакSим опровергла информацию, что певица вышла из комы после визита священника.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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