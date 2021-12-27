Почему мы чувствуем вину перед домашними животными – мнение ученых

Люди часто страдают от того, что врут домашним животным / Фото: Коллаж: Сегодня

Как часто вы врете своим домашним любимцам? Из-за плохой погоды или лени не хотите долго торчать на улице, пока ваш пес справит нужду, не даете больше вкусняшек, не хотите идти в магазин за любимым кормом… Причин может быть много.

Онлайн-платформа Vetster, предоставляющая ветеринарную помощь, провела опрос, чтобы выяснить, как на самом деле чувствуют себя владельцы животных, когда врут им. Результаты оказались очевидны – люди чувствуют себя виноватыми.

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В опросе приняли участие 2 тысячи человек, у которых есть домашние любимцы. Так, вину чувствуют 8 из 10 владельцев, которые лгали своим животным. Как оказалось, 43% людей признали, что умышленно лгут домашним животным.

Также из опроса стало ясно, что 59% хозяев переживают, что проводят мало времени с животным, 58% считают, что тратят на них слишком мало денег.

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Чувство вины люди в большинстве случаев испытывают, когда их животные болеют или травмируются, если владельцы отказываются от прогулок в непогоду (54%), прогоняют животное с дивана или кровати (53%) и случайно наступают на них (43%).

57% признались, что загладить вину стараются, угощая животных снеками и вкусняшками (57%), гладят или чешут им живот (55%) и больше времени играют с ними (48%).

Доктор и медицинский директор портала Vetster Сара Мачелл отметила, что вина – это нормальная эмоция. Если человек способен трансформировать это чувство в любовь и заботу, то он сможет выстроить здоровую среду для животного.

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