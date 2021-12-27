Чому ми відчуваємо провину перед домашніми тваринами – думка вчених

Люди часто страждають від того, що брешуть домашнім тваринам / Фото: Колаж: Сьогодні

Як часто ви брешете своїм домашнім улюбленцям? Через погану погоду чи лінощі не хочете довго стирчати на вулиці, поки ваш пес справить потребу, не даєте більше смаколиків, не хочете йти в магазин за улюбленим кормом… Причин може бути багато.

Онлайн-платформа Vetster, що надає ветеринарну допомогу, провела опитування, щоб з'ясувати, як насправді почуваються власники тварин, коли брешуть їм. Результати виявилися очевидними – люди почуваються винними.

Реклама

В опитуванні взяли участь 2 тисячі людей, які мають домашніх улюбленців. Так, провину відчувають 8 із 10 власників, які брехали своїй тварині. Як виявилося, 43% людей визнали, що навмисне брешуть домашнім тваринам.

Також з опитування стало ясно, що 59% господарів переживають, що проводять мало часу з твариною. 58% вважають, що витрачають на них замало грошей.

Реклама

Почуття провини люди здебільшого відчувають, коли їхні тварини хворіють чи травмуються, якщо власники відмовляються від прогулянок у негоду (54%), проганяють тварину з дивану або ліжка (53%) і випадково наступають на них (43%).

57% зізналися, що загладити вину намагаються, пригощаючи тварин снеками та смаколиками (57%), гладять або чухають їм живіт (55%) і більше часу грають із ними (48%).

Лікар і медичний директор порталу Vetster Сара Мачелл наголосила, що вина – це нормальна емоція. Якщо людина здатна трансформувати це почуття в любов і турботу, то вона зможе побудувати здорове середовище для тварини.

Реклама

Читайте також: PETA звинуватили будинки моди у жорстокому поводженні з тваринами. Kering та LVMH виправдовуються