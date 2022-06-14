Почему материться полезно во время войны – ответ психолога

Материться – это полезно. И вот почему / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны некоторые фразы с матами стали культовыми. Ими и детей не удивишь: они раздаются в песнях, рекламных роликах и социальных сетях. Почему украинцы стали чаще использовать ненормативную лексику и какие ее плюсы, рассказали в Telegram-канале "Психологическая поддержка".

Почему мат – это полезно?

Матерные слова используют во время эмоционального состояния, которое выходит за пределы нормального. Людям сложно подобрать слова из обычного лексикона, чтобы описать окружению впечатления и чувства. Не путайте ненормативную лексику со словами-паразитами.

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Наружное и внутреннее наблюдение показывает: наше отношение к матам сейчас другое, чем было в мирное время. Психология войны вроде бы о мате ничего не говорит. Но если языковеды дают комментарии относительно правильности написания мата, обозначающего направление движения (надо писать вместе, потому что наречие), то психологические комментарии тоже нужны, – пишут в Telegram-канале.

Психологи отметили, что использование матов защищает от психологического срыва, когда контролировать эмоции сложно.

Матерные слова в период войны используют чаще – это нормально?

Украинцы во время войны матерятся чаще, ведь психика находится в неизменном напряженном режиме. Вот почему это полезно.

Есть такое понятие, как стенические состояния: это злоба, гнев, возмущение. Астенические состояния ослабляют психику, стенические усиливают ее. Так вот, эмоциональное единение в стенических состояниях – полезно для психики сейчас, – пишут в Telegram-канале.

Рекомендуют не злоупотреблять матом ежедневно, после победы тем более.

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У матов есть своя функция, и от чрезмерного использования не по назначению эта функция будет теряться, ослабляться. Если мат нормализовать в повседневной жизни, он уже не будет выполнять роль обозначения чрезвычайного эмоционального состояния, – пишут в Telegram-канале.

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