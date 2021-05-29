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Почему Круэлла де Виль ненавидит далматинцев? Новый фильм наконец-то раскрыл эту тайну

29 мая, 06:55

Владимир Грисюк

Оказывается, не все так просто. Будете идти в кинотеатр, возьмите с собой носовой платок! Там есть над чем посмеяться и поплакать

С 27 мая в украинских кинотеатрах показывают фильм "Круэлла" / Фото: Сегодня

С 27 мая в украинских кинотеатрах показывают криминальную комедию "Круэлла" от Disney.

Именно в этом фильме мы наконец-то узнаем, что стало причиной личной драмы Круэллы (она же Стервелла) де Виль из мятежных хитов нашего далекого детства "101 далматинец" и "102 далматинца".

Оказывается, там не все так просто. Будете идти в кинотеатр, возьмите с собой носовой платок! Там есть над чем посмеяться и поплакать.

Фото: Disney

Итак, несколько слов о сюжете: эксцентричная девочка по имени Эстелла живет с меланхолической матерью и мечтает стать лучшим в мире модельером. Из-за своего несносного характера (все-таки творческий человек) она регулярно попадает в переделки. Общество ненавидит ее, а она отвечает ему взаимностью.

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И все бы ничего, но наступает тот трагический по своей сути день, когда Эстеллу выгоняют из школы. Это начало конца.

Мать собирает вещи и увозит свою дочурку в Лондон. Мол, в большом городе есть хоть какой-то шанс пробиться подающему надежды таланту. Если бы она только знала, что будет дальше…

Фото: Disney

Коротко рассказываем о главных впечатлениях после просмотра фильма.

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Плюсы:

Фото: Disney
Фото: Disney

Минусы:

Вывод: фильм очень понравится людям, которые считают себя непризнанными гениями в обществе моральных уродов, завистников, воров и лжецов.

Оценка: 7/10.

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Источник: Сегодня

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