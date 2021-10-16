Почему клетчатка нужна не только кишечнику и где ее брать

Поддержать здоровье кишечника и помочь при заболеваниях помогут овощи, фрукты и другие продукты с клетчаткой / Фото: unsplash.com

Чем больше мы едим клетчатки – тем здоровее наш организм: пищевые волокна помогут при ринитах (насморке), астматической болезни и нарушение функции легких, сообщает журнал Nutrients. Поэтому в сезон респираторных инфекций очень важно есть достаточно продуктов с клетчаткой.

Что такое клетчатка и зачем она нам?

Это сложный углевод, также клетчатку называют пищевым волокном. Клетчатка организмом не переваривается и нужна для полноценного функционирования кишечника: кишечные бактерии используют пищевые волокна для собственного функционирования.

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Клетчатка бывает двух видов: растворимая и нерастворимая, первая помогает формироваться микробиому, совокупности всех кишечных микроорганизмов. Вторая – формированию каловых масс и нормальному опорожнению кишечника. Оба вида клетчатки нужны нашему организму.

А какие продукты богаты клетчаткой?

Практически все растения содержат оба вида, но в разных пропорциях. Важно, что высокое потребление пищевых волокон связано со снижением риска ряда хронических заболеваний. Так, пищевые волокна влияют не только на кишечник, а также на астму, ринит и нарушение функции легких.

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Из фруктов и овощей сентября в рацион добавляйте, тыкву, яблоки, сливы, баклажаны / Фото: Коллаж: Сегодня

Поэтому сейчас, в сезон простуд, не забывайте есть овощи и фрукты, особенно сезонные: они богаты клетчаткой. Британская ассоциация питания, образа жизни и медицины, рекомендует использовать принцип радуги: ежедневно съедать пять порций овощей и два фрукта, каждый из которых должен соответствовать одному из цветов радуги. Также пищевыми волокнами богаты цельнозерновые продукты.

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