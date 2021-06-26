Почему китайцы ездят за невестами в Украину и сколько стоит китайская жена (видео)

В Китае невест на рынках продают родители. Но на всех девушек не хватает, потому китайцы ездят жениться в Украину

В Китае невест нужно покупать, потому мужчины ездят жениться в Украину / Фото: Pinterest

Китайцы облюбовали украинских девушек и массово предлагают им руку и сердце. Но иностранцев манят не только красота и ум украинок. Оказывается, свадьба в Китае – удовольствие не из дешевых.

Интернациональные браки – это разный менталитет и традиции. Но китайских мужчин подобное не пугает, они готовы проделывать тысячи километров, чтобы найти свою любовь в нашей стране.

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В Китае невест на рынке продают их же родители. Самих девушек там нет, да и продавцы сообщают потенциальному покупателю лишь год рождения, вес и рост дочерей. В некоторых районах семьи просят более 30 000 долларов за невесту.

В Китае на рынке невест просят 30 000 долларов за одну девушку / Фото: Pinterest

Китайским мужчинам достаточно трудно найти себе пару, говорит член украинской ассоциации китаеведов Екатерина Новак. Семья девушки и девушка выбирают парня. У него должно быть достаточно финансов, свое жилье, машина.

Почему в Китае торгуют невестами?

Так сложилось, потому что в Китае мужчин на 30 миллионов больше, чем женщин. Поэтому менее состоятельные ищут жену за рубежом. И все больше выбирают украинок. Впрочем, как говорят в свадебных агентствах, с пандемией таких запросов меньше.

"Китайским мужчинам интересные украинские девушки. В карантин они были, сейчас на период карантина Китай вообще весь закрыт. И я думаю, что еще ближайшие пару лет этих запросов не будет", – отметила владелица брачного агентства Наталья Коваль.

Автор: Людмила Гаврилюк.

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