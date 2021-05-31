30 гостей и скромный шатер: как прошла тайная свадьба премьера Британии Бориса Джонсона

Поженились молодые в Вестминстерском аббатстве в центре британской столицы

Борис Джонсон и Кэрри Симондс Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Тайное бракосочетание. Британский премьер Борис Джонсон женился на своей партнерше и бывшей пиарщице Керри Саймондс. Об их романе стало известно в 2019 году. А в прошлом году у пары родился сын. Где же происходила свадьба и сколько гостей собралось – далее в материале.

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Невеста сияет улыбкой, а молодой зачарованно смотрит на нее. Ему 56 лет, а ей – 33. Для британского премьера Бориса Джонсона эта свадьба уже третья. А вот его партнерша Керри Саймондс пошла под венец впервые.

Брак пара заключила в эти выходные. Церемония была тайная – о ней не знало даже ближайшее окружение премьера. Еще на прошлой неделе британские таблоиды были уверены, что свадьба запланирована на июль следующего года.

Поженились молодые в Вестминстерском аббатстве в центре британской столицы. Из-за пандемии на свадьбе было до 30 гостей – только самые близкие друзья и родственники, приглашение они получили в последний момент.

Британцам со всей церемонии показали лишь несколько фото и белый свадебный шатер во дворе резиденции на Даунинг стрит 10.

О помолвке пара объявила еще в феврале прошлого года. А уже через месяц у них родился сын Уилфред. Для Джонсона это ребенок стал шестым. У него есть еще четыре ребенка от предыдущей жены, авоката Марины Вилер. А также, как уверяют СМИ, одна внебрачная дочь.

Политик с вечно взъерошенными волосами запомнится британцам не только экстравагантным внешностью и темпераментом. Джонсон стал вторым в британской истории премьером, женившийся на должности. До него брак, будучи руководителем правительства, принимал Лорд Ливерпуль только в 1822 году.

Интересно, что после появления малыша на свет в прошлом году Борис Джонсон собирался взять декретный отпуск, временно передав управление правительством министру иностранных дел Доминику Раабу, который заменял его, когда премьер боролся с COVID-19.

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