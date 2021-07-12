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Почему Дженнифер Лопес сбежала от жениха к Бену Аффлеку. Мы собрали три версии

12 июля, 19:56

Анна Пономаренко

Поклонники Дженнифер Лопес до сих пор не могут поверить, что артистка снова встречается со своим бывшим возлюбленным – Беном Аффлеком, с которым когда-то разорвала помолвку

Почему Дженнифер Лопес вернулась к Бену Аффлеку / Фото: Getty Images, Сегодня, Instagram.com

Вот уже два месяца все обсуждают легендарное воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Когда-то они были одной из самых ярких пар Голливуда. В 2003 году они должны были сыграть свадьбу, но за день до церемонии отменили ее.

В тот период поклонники и журналисты даже придумали прозвище Бену и Дженнифер – Bennifer (Беннифер). Кстати, позже похожее прозвище по принципу объединения имен получили Анджелина Джоли и Брэд Питт – Брэнджолина.

Прошло много лет, никто не мог предположить, что Лопес и Аффлек снова будут вместе. Всем очень интересно, почему артистка решила разорвать помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом и вернуться к своему бывшему (ну очень бывшему) парню.

Life Сегодня собрали три вероятные версии, согласно которым Дженнифер вдруг рассталась со своим женихом и сошлась с Беном Аффлеком.

Версия № 1. Измены Алекса Родригеса

Без всяких сомнений, Дженнифер Лопес – одна из ТОП-див современного американского шоу-бизнеса. Ее песни становятся хитами не только в США, на ее страницу в Instagram подписано 164 миллиона фолловеров, она богата, красива и успешна.

Но, что-то пошло не так и она рассталась с женихом Алексом Родригесом, от которого в течение нескольких лет ждала предложение.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Фото: instagram.com/arod

Как это могло произойти

Все могло начаться с бытовой ссоры, после чего Джей Ло и Родригес разлетелись по своим делам: артистка – на съемки, спортсмен – на матч. Листая ленту новостей в Twitter, Дженнифер могла вспомнить серию постов бывшего игрока команды New York Yankees и Chicago White Sox Хосе Кансеко. Тот еще в 2019 году обвинял Родригеса в изменах Лопес.

Хосе утверждал, что его бывшая жена и Алекс закрутили роман за спиной Дженнифер. Примечательно, что слухи об изменах Родригеса ходили не один раз. Возможно, и в этот раз бейсболист дал повод для ревности…

У Дженнифер начинается истерика, латиноамериканские страсти бушуют, она звонит Алексу и кричит ему в трубку, что не хочет его видеть, снимает обручальное кольцо и уходит заливать горе смузи из сельдерея. Занавес.

Дженнифер Лопес без кольца Алекса Родригеса / Фото: instagram.com/jlo

Версия № 2. Лопес не хочет остаться одна

Дженнифер в свои почти 52 года выглядит просто сногсшибательно, и мы уверены, что она с легкостью могла бы заполучить почти любого мужчину, в которого влюбилась бы. Однако многие в соцсетях пишут о том, что Лопес все же боится остаться одна и не хочет поддерживать статус одинокой и гордой львицы – ей нужен свой лев!

И тут Джей Ло вспомнила про бывших…

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова пара / Фото: Page Six

Как это могло произойти

Поп-дива просто обожает быть в центре внимания. Поэтому после расторжения помолвки с Родригесом ей нужно все равно оставаться "на плаву" и поддерживать имидж.

Это давно заметили ее подписчики:

Скриншот: Instagram

Возможно, она позвонила своему бывшему бойфренду, Бену Аффлеку, с которым рассталась 18 лет назад, и предложила ему сделку – взаимный пиар. Так как Аффлек недавно расстался со своей молодой возлюбленной, Аной де Армас, он был совершенно свободен.

В соцсетях многие утверждают: все совместные фото Джей Ло и Бена выглядят постановочными. Папарацци каким-то образом все время оказываются рядом с Аффлеком и Лопес, где бы они ни были, и очень часто Бен почему-то смотрит чуть ли не в камеру фотографу, будто зная, что за ним следят.

Скриншот: Instagram

Также многие обратили внимание, что Бен выглядит несчастным и зажатым, что может свидетельствовать о том, что это фейк-роман для привлечения внимания.

Выгода для Джей Ло – внимание и интерес публики, выгода для Аффлека – поддержка имиджа не "несчастного алкоголика" (да-да, у Бена были серьезные проблемы с алкоголем), а примерного семьянина и безнадежного романтика.

Вот, что пишут поклонники под фото пары в соцсетях:

Скриншот: Instagram

Версия № 3. Лопес и Аффлек реально снова влюблены

А что, если Бен и Джей Ло действительно снова влюбились друг в друга?

Как это могло быть

Теплый вечер, Лос-Анджелес, уже одинокая Джей Ло делает последний подход пресса и штанги на грудь, после чего отправляется отдохнуть на террасе своей виллы. В новостях она читает, что Бен расстался с молодой возлюбленной. Поп-звезда осознает, что когда-то потеряла любовь всей своей жизни и решается на отчаянный шаг: пишет Бену смс с текстом: "Я не против начать все сначала" или что-то в этом роде. Бен очень долго набирает сообщение, но в итоге присылает смайлик в виде сердечка.

Скриншот: Instagram

В соцсетях многие пишут, что парочка выглядит "очень счастливой", а рядом с Беном Дженнифер стала "более расслабленной":

Скриншот: Instagram

Возможно, совсем скоро мы увидим кольцо на безымянном пальчике у Джей Ло, или же пара расстанется, как много лет назад. Что будет дальше – покажет время.

Ранее Джей Ло призналась, что сейчас она очень счастлива.

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