Почему Дженнифер Лопес сбежала от жениха к Бену Аффлеку. Мы собрали три версии

Поклонники Дженнифер Лопес до сих пор не могут поверить, что артистка снова встречается со своим бывшим возлюбленным – Беном Аффлеком, с которым когда-то разорвала помолвку

Почему Дженнифер Лопес вернулась к Бену Аффлеку / Фото: Getty Images, Сегодня, Instagram.com

Вот уже два месяца все обсуждают легендарное воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Когда-то они были одной из самых ярких пар Голливуда. В 2003 году они должны были сыграть свадьбу, но за день до церемонии отменили ее.

В тот период поклонники и журналисты даже придумали прозвище Бену и Дженнифер – Bennifer (Беннифер). Кстати, позже похожее прозвище по принципу объединения имен получили Анджелина Джоли и Брэд Питт – Брэнджолина.

Прошло много лет, никто не мог предположить, что Лопес и Аффлек снова будут вместе. Всем очень интересно, почему артистка решила разорвать помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом и вернуться к своему бывшему (ну очень бывшему) парню.

Life Сегодня собрали три вероятные версии, согласно которым Дженнифер вдруг рассталась со своим женихом и сошлась с Беном Аффлеком.

Версия № 1. Измены Алекса Родригеса

Без всяких сомнений, Дженнифер Лопес – одна из ТОП-див современного американского шоу-бизнеса. Ее песни становятся хитами не только в США, на ее страницу в Instagram подписано 164 миллиона фолловеров, она богата, красива и успешна.

Но, что-то пошло не так и она рассталась с женихом Алексом Родригесом, от которого в течение нескольких лет ждала предложение.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Фото: instagram.com/arod

Как это могло произойти

Все могло начаться с бытовой ссоры, после чего Джей Ло и Родригес разлетелись по своим делам: артистка – на съемки, спортсмен – на матч. Листая ленту новостей в Twitter, Дженнифер могла вспомнить серию постов бывшего игрока команды New York Yankees и Chicago White Sox Хосе Кансеко. Тот еще в 2019 году обвинял Родригеса в изменах Лопес.

Хосе утверждал, что его бывшая жена и Алекс закрутили роман за спиной Дженнифер. Примечательно, что слухи об изменах Родригеса ходили не один раз. Возможно, и в этот раз бейсболист дал повод для ревности…

У Дженнифер начинается истерика, латиноамериканские страсти бушуют, она звонит Алексу и кричит ему в трубку, что не хочет его видеть, снимает обручальное кольцо и уходит заливать горе смузи из сельдерея. Занавес.

Дженнифер Лопес без кольца Алекса Родригеса / Фото: instagram.com/jlo

Версия № 2. Лопес не хочет остаться одна

Дженнифер в свои почти 52 года выглядит просто сногсшибательно, и мы уверены, что она с легкостью могла бы заполучить почти любого мужчину, в которого влюбилась бы. Однако многие в соцсетях пишут о том, что Лопес все же боится остаться одна и не хочет поддерживать статус одинокой и гордой львицы – ей нужен свой лев!

И тут Джей Ло вспомнила про бывших…

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова пара / Фото: Page Six

Как это могло произойти

Поп-дива просто обожает быть в центре внимания. Поэтому после расторжения помолвки с Родригесом ей нужно все равно оставаться "на плаву" и поддерживать имидж.

Это давно заметили ее подписчики:

Эта девушка не знает, что такое любовь, так много мужчин, ей нужна помощь. Почему она не может побыть одна, заниматься детьми? Какой пример она подает дочери?

Как она так быстро оклемалась от предыдущих отношений? Всегда ставит себя на первое место, не думая о детях.

Дженнифер не любит никого, кроме себя. Извините, но это грустная правда.

Скриншот: Instagram

Возможно, она позвонила своему бывшему бойфренду, Бену Аффлеку, с которым рассталась 18 лет назад, и предложила ему сделку – взаимный пиар. Так как Аффлек недавно расстался со своей молодой возлюбленной, Аной де Армас, он был совершенно свободен.

В соцсетях многие утверждают: все совместные фото Джей Ло и Бена выглядят постановочными. Папарацци каким-то образом все время оказываются рядом с Аффлеком и Лопес, где бы они ни были, и очень часто Бен почему-то смотрит чуть ли не в камеру фотографу, будто зная, что за ним следят.

Скриншот: Instagram

Также многие обратили внимание, что Бен выглядит несчастным и зажатым, что может свидетельствовать о том, что это фейк-роман для привлечения внимания.

Выгода для Джей Ло – внимание и интерес публики, выгода для Аффлека – поддержка имиджа не "несчастного алкоголика" (да-да, у Бена были серьезные проблемы с алкоголем), а примерного семьянина и безнадежного романтика.

Вот, что пишут поклонники под фото пары в соцсетях:

Очень грустное и озабоченное выражения лица.

Почему эти фото выглядят постановочными? Бен смотрит прямо в камеру.

Он не выглядит счастливым, будто его заставили, его предыдущие отношения закончились совсем недавно.

Так неловко, это поддельные фото?

Они оба выглядят депрессивными и созависимыми.

Это все ложь и игра на публику. Она специально улыбается при виде папарацци, они просто друзья.

Скриншот: Instagram

Версия № 3. Лопес и Аффлек реально снова влюблены

А что, если Бен и Джей Ло действительно снова влюбились друг в друга?

Как это могло быть

Теплый вечер, Лос-Анджелес, уже одинокая Джей Ло делает последний подход пресса и штанги на грудь, после чего отправляется отдохнуть на террасе своей виллы. В новостях она читает, что Бен расстался с молодой возлюбленной. Поп-звезда осознает, что когда-то потеряла любовь всей своей жизни и решается на отчаянный шаг: пишет Бену смс с текстом: "Я не против начать все сначала" или что-то в этом роде. Бен очень долго набирает сообщение, но в итоге присылает смайлик в виде сердечка.

Скриншот: Instagram

В соцсетях многие пишут, что парочка выглядит "очень счастливой", а рядом с Беном Дженнифер стала "более расслабленной":

Она выглядит такой расслабленной.

Она выглядит более счастливой и расслабленной.

С Алексом все выглядело, как пиар. А здесь Джей Ло даже одета в стиле casual, это значит, что ей комфортнее в этих отношениях.

Скриншот: Instagram

Возможно, совсем скоро мы увидим кольцо на безымянном пальчике у Джей Ло, или же пара расстанется, как много лет назад. Что будет дальше – покажет время.

Ранее Джей Ло призналась, что сейчас она очень счастлива.