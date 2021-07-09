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Дженнифер Лопес готова съехаться с Беном Аффлеком: Никогда не чувствовала себя лучше

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
9 июля, 08:35
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Дженнифер Лопес после расставания с Алексом Родригесом снова закрутила роман с Беном Аффлеком. По словам певицы, она очень счастлива
Дженнифер Лопес счастлива с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес счастлива с Беном Аффлеком / Фото: Getty Images

В этом году Дженнифер Лопес разорвала помолвку с Алексом Родригесом, свадьбу с которым несколько раз пришлось перенести. После звезду начали замечать в компании Бена Аффлека – с ним Джей Ло была в отношениях в начале 00-х.

Я очень счастлива. Я знаю, что люди всегда удивляются. "Как ты? Что происходит? С тобой все в порядке?". Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас, – сказала Лопес в эфире The Zane Lowe Show.

Воссоединение Дженнифер и Бена протекает стремительно. Хотя пара избегает публично комментировать свой роман и говорить о планах, инсайдеры сообщают, что Лопес и Аффлек готовы жить вместе.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес подтвердили слухи о романе
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес подтвердили слухи о романе / Фото: Page Six

Источник Us Weekly сообщил изданию, что Дженнифер Лопес не только планирует переехать в Лос-Анджелес, где живет Бен Аффлек, но они также намерены найти жилье, чтобы поселиться там вдвоем. На самом деле, не только вдвоем – ведь у Лопес есть дети, которые, к слову, отлично ладят с Аффлеком.

Бен и Джен проводят вместе почти каждую ночь, когда не работают. Они планируют съехаться очень скоро, – поделился инсайдер.

Лопес и Аффлек были помолвлены 17 лет назад, однако разорвали помолвку и расстались. Ранее в мае стало известно, что артисты провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. В апреле Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом. В январе Аффлек расстался с возлюбленной актрисой Аной де Армас.

Как звезды относятся к отношениям на одну ночь, смотрите в сюжете:

Ранее отец Бена Аффлека прокомментировал роман его сына с Дженнифер Лопес.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Проблема, которую подняла Ани Лорак, известна и она существует. Ни для кого здесь нет ничего нового. То, что она предметно намекнула об отношениях с продюсером, нет. Мне ничего не было на этот счет известно. Но я понимала, что в шоу-бизнесе это есть.

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