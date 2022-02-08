Победить красиво: американка принесла команде США первую медаль в Пекине на сноуборде Prada за 100 тыс. грн

Сноуборд Prada завоевал внимание зрителей на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине / Фото: Getty Images

Prada — не только один из самых популярных брендов среди модников, но также пользуется спросом у спортсменов. Американская сноубордистка блистательно выступила на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине со сноубордом бренда и получила заслуженную медаль.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине официально начались после церемонии открытия, которая состоялась 4 февраля. Всего за несколько дней сборная США не только привезла домой медали, но и подарила зрителям эстетическое удовольствие.

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Сноуборд Prada завоевал внимание зрителей на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине / Фото: Getty Images

Джулия Марино, завоевавшая серебро в соревнованиях по сноуборду среди женщин в слоупстайле, имела, пожалуй, самый стильный спортивный девайс — красно-белую доску от Prada.

Сноуборд Prada завоевал внимание зрителей на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине / Фото: Getty Images

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Ранее Марино уже работала с Prada, снявшись в рекламной кампании Linea Rossa Ski Fall/Winter 2021.

Сноуборд Prada завоевал внимание зрителей на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине / Фото: Prada

Цена сноуборда – $ 3,600 (100 тыс. грн).

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Если вы тоже интересуетесь зимней экипировкой Prada, тогда переходите по ссылке в официальный интернет-магазин бренда, где вы найдете очки, шлемы, сноуборды, лыжи и многое другое.

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