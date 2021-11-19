Платформа Lyst подвела итоги 2021 года: самые влиятельные бренды и знаменитости

Самые стильные бренды и знаменитости по версии Lyst / Фото: Коллаж: Сегодня

Влиятельная фэшн-платформа Lyst поделилась ежегодными итогами, назвав самые влиятельные бренды в уходящем 2021 году. На смену пафосу и шику пришла практичность, универсальность и осознанное потребление.

Мировая пандемия внесла свои корректировки во все жизненные сферы, в том числе и моду. Временные ограничения не всегда позволяли модникам насладиться шопингом в традиционном понимании этого слова. Все больше людей переключились на покупки в интернете, что дало неоспоримый шанс прорваться вперед негромким именам среди марок.

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Лучшие бренды по версии Lyst в 2021

Безусловно, Balenciaga в этом году у всех на устах. Популярность бренда неплохо выросла после коллаборации с Gucci, ну и, само собой, благодаря показу в стиле красной дорожки, на которой покрасовались Изабель Юппер, Карди Би, Элла Эмхофф и Наоми Кэмпбелл. Сыграла свою роль и 10-минктная серия "Симпсонов", в формате которой дом Balenciaga показал весенне-летнюю коллекцию 2022 года в Париже. Кроме того, бренд представил свою первую за 53 года кутюрную коллекцию, которую мировые селебрити, включая Рианну, разобрали для бала Met Gala, как пирожки. Не удивительно, что поисковые запросы выросли на 505%. И последним аргументом триумфу бренда есть то, что сама Ким Кардашьян все чаще появляется в нем.

Ким Кардашьян в Balenciaga / Фото: instagram.com/kimkardashian

Nensi Dojaka стал самым популярным брендом года среди молодых марок. Дизайнер выиграла премию LVMH, а на Lyst ее черное платье искали около 7 тысяч раз в месяц.

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Получили свою плюшку признания и лондонские бренды Harris Reed и Maximilian, запросы в поисковике на которые выросли на 189% и 49%. Также в лидерах оказались Christopher John Rogers, платье которого выбрала Камала Харрис на инаугурацию президента США, инста-бренд I.Am.Gia, The Attico с геометрическими каблуками и австралийская марка Christopher Esber, которая создала чувственные платья на завязках.

Бренд Christopher John Rogers оказался в лидерах фэшн-платформы Lyst / Фото: christopherjohnrogers.com

Самые стильные сериалы в 2021

Сложно поспорить с тем, что популярность брендам поднимают не только звезды, но и сериалы, особенно Netflix. В 2021 году наделал шума сериал "Бриджертоны", стиль героев которого адаптирован к современным веяньям. Ему даже придумали хештег #Regencycore, а упоминаний в соцсетях за год было свыше 105 тысяч.

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В свою очередь, выросла популярность на 550 % и бренда Halston 1970-х годов после премьеры о дизайнере на Netflix. В моду вернулись бомберы и джинсы клеш после третьего сезона "Полового воспитания".

Сериал "Бриджертоны" задал тренд в 2021 году / Фото: Инстаграм

Музыканты – лидеры мнений

Внесли вклад в моду и мировые музыканты. Так, благодаря альбому Канье Уэста Donda, спрос на Yeezy вырос на 128%. А певицы Билли Айлиш, Дуа Липа, Doja Cat, Оливия Родриго и Лиса из Blackpink стали главными трендсеттерами года. Почетное место среди селебрити в мире моды занимает скандальный рэпер Lil Nas X, который вполне заслуженно стал иконой стиля в 2021.

Тренды 2022 года: что будет модно?

Итак, самый важный вопрос в конце 2021: что будет модно в 2022 году по версии Lyst? Платформа сулит успех лондонской марке Conner Ives, которая за творческую переработку старых вещей; бренду Coperni, который поддерживают сестры Хадид; Area, чьи пестрые и сверкающие наряды любит Бейонсе; а также грузинской марке обуви Mach & Mach, известной "туфлями Золушки".

В 2022 году будет популярна грузинская марка обуви Mach & Mach / Фото: Инстаграм

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