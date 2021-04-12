Платье за 150 000 грн и туфли Yves Saint Laurent: новый роскошный образ Тины Кароль

Тина Кароль продолжает удивлять своими нарядами. На прошлой неделе все обсуждали ее платье, которое расстегнулось прямо во время эфира. Ну а в этот раз выбор звезды поражает не только своим великолепием, но и ценой. Для четвертьфинала проекта "Голос країни" Тина Кароль надела дизайнерское платье и роскошные украшения.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка в который раз продемонстрировала любовь к бренду David Koma. Наряды британского дизайнера выбирают сестры Кардашьян, Бейонсе, Скарлетт Йоханссон, Джей Ло и другие селебрити. Тина же появилась на съемках вокального шоу в усыпанном кристаллами платье из шерсти-букле освежающего травяного оттенка. Вырез посередине добавил пикантности.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Платье было представлено в осенне-зимней коллекции David Koma 2020. Цена такого — 4 562 евро или 151 345 гривен. Его Кароль дополнила классическими лаковыми лодочками Yves Saint Laurent и ювелирными украшениями Ko Jewelry. Певица выбрала кольцо, серьги и каффы из новой коллекции бренда общей стоимостью около 16 000 грн.

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David Koma AW20 / Фото: David Koma

Тренер проекта "Голос країни" не стала перегружать образ другими акцентами, поэтому отдала предпочтение нейтральному макияжу с нюдовой помадой и нюдовому маникюру.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Также напомним, что в новом клипе Тина Кароль стала преступницей и поцеловала Хорошего парня. Музыкальный ролик сравнили с "Грибами".