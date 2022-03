Платье украинского дизайнера станет экспонатом Института костюма Анны Винтур

Платье украинского дизайнера выставили в Музей костюма в MET в Нью-Йорке / Фото: Pinterest, instagram.com/metmuseum/

Сейчас весь мир говорит про Украину, включая модную индустрию, а синий и желтый — точно станут главными цветами года. Ранее мама Илона Маска поддержала нашу страну, позируя в одежде украинских брендов и призывая НАТО закрыть небо над Украиной. Теперь Институт костюма Метрополитен-музея покажет всему миру платье украинского дизайнера.

Институт костюма Метрополитен-музея обновил выставку Part One: In America: A Lexicon of Fashion и заменил 70% предметов работами 35 дизайнеров, включая наряды деятелей моды 20 века и современных молодых креаторов. Среди них — платье украинского дизайнера Валентины Саниной-Шлее.

Платье украинского дизайнера покажут в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / Фото: t.me/theblueprintnews

Мода — единственная форма искусства, которая может так быстро и так прямо реагировать на времена, в которые мы живем, из-за эфемерности моды. Иногда это делается более преднамеренно в ответ на происходящее, а иногда более тонко и затрагивает коллективное сознание.

— сказал Эндрю Болтон, куратор Института костюма Метрополитен-музея.

Также на выставке мы увидим килт-накидку в виде лоскутного одеяла Эли Рассела Линнетца, в которой A$AP Rocky был на красной дорожке Met Gala прошлой осенью, а также белое платье из шифона Верджила Абло с принтом в виде граффити.

Еще на престижной выставке появится накидка Андре Леона Телли — в качестве оммажа бывшему креативному директору Vogue, который ушел из жизни в январе этого года.

Напомним, как представителям украинской модной индустрии найти работу во время войны.