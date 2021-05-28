Платье-пальто — визитная карточка Кейт Миддлтон. Смотрим, какое она надела в этот раз

Выход Кейт Миддлтон в клетчатом тренче за 33 тыс. гривен стал одним из самых обсуждаемых за последние дни. Но, похоже, вчера вечером герцогине Кембриджской удалось саму себя затмить. На церемонии закрытия Генеральной ассамблеи церкви Шотландии супруга Уильяма появилась в любимой вещи любимого бренда — элегантном платье-пальто.

Модные критики сбиваются со счета, пытаясь вспомнить все фасоны, которые демонстрировала Кэтрин. За последние 10 лет она примерила более 100 разных платьев-пальто. И почти все из них — от Alexander McQueen или Catherine Walker & Co. В этот раз Миддлтон предпочла второй вариант.

Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Для завершающего выхода в туре по Шотландии она собрала total look в сине-голубых тонах. Безупречно скроенное платье-пальто герцогиня дополнила бархатным лодочками и рельефным клатчем.

Из украшений — полный комплект: круглая подвеска, а также брошь и серьги с цветочными мотивами.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Сложно назвать оттенок, в котором у Кейт Миддлтон не было бы похожего пальто. Но к голубому и royal blue герцогиня испытывает особую теплоту. Например, мы видели ее в нарядах этих цветов на встрече с Владимиром и Еленой Зеленскими, на одной из церковных служб в Лондоне и во время тура по Новой Зеландии.

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Владимир и Елена Зеленские встретились с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: Getty Images

Кстати, благодаря платьям-пальто Кейт Миддлтон редко допускает ошибки в стиле. Чего не скажешь о других публичных персонах. Читайте, какие модные провалы совершали члены королевских семей и первые леди.