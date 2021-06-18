Пластика, отношения с Позитивом и интим за деньги: 5 признаний Насти Каменских из нового интервью

Самое интересное из интервью Насти Каменских "Славе+" / Фото: YouTube
Настя Каменских, которая недавно снялась в соблазнительной фотосессии, ответила на самые популярные вопросы о себе. Певица затронула темы личной жизни и рассказала о слухах, которые регулярно появляются в соцсетях.
Мы собрали самое интересное из нового интервью Каменских, опубликованного в YouTube-канале "Слава+", и сейчас коротко расскажем об этом далее в материале.
ТОП-5 признаний Насти Каменских
Какие у Насти отношения с Позитивом
Каменских дружит с Анной Андрийчук – бывшей супругой Позитива. С каждым из них певица поддерживает дружеские отношениях.
Позитив и Анна Андрийчук-Завгородняя пытались спасти отношения / Фото: instagram.com/annchuk/
"Леша работает с моим мужем, поэтому нормальные отношения. Я не могу сказать, что мы близки, я близка с Аней, естественно, у меня с ней очень близкие отношения", – говорит NK.
Предлагали ли Насте интим за деньги
"Конечно. Это было очень давно, как только наша группа начала быть популярной. Леша помогал мне... я просила его, потому что мне это не нравилось", – вспоминает Каменских.
Настя Каменских в бикини / Фото: instagram.com/kamenskux
По словам Каменских, она даже однажды побила мужчину розами. "У меня была цель своя и я понимала, что хочу ее добиться самостоятельно", – подчеркнула артистка.
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Бытовые проблемы с Потапом
"Я ему иногда говорю: "Леша, ты мог бы мне помочь и не разбрасывать все". Леша думает, что он живет в отеле. Но когда я вижу эти штаны разбросанные, я улыбаюсь и понимаю, что все равно его люблю", – рассказала певица о жизни с супругом.
Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux
Самые нелепые слухи о Kаменских
"Говорили, что я сделала себе попу, щеки, сделала себе нос... Я никогда не ложилась под нож хирурга, у меня нет ни одного укола", – заявила Настя.
Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux
За что NK чаще всего критикуют в Сети
Певица рассказала, что как таковой критики не замечает, но очень часто ей пишут о ребенке: "Чаще всего я беременна для всех. Я какая-то уже очень многодетная мать... Я понимаю, что всем уже очень бы хотелось увидеть детку мою, но, так сказать, как вселенная даст".
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