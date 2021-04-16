Плагиат? Верка Сердючка сравнила свой образ с известным певцом

Андрей Данилко увидел в Гарри Стайлсе всем нам известную проводницу, и теперь у всех приступ ностальгии

В Instagram-профиле VERKA SERDUCHKA опубликован коллаж, где Андрей Данилко сравнил Верку Сердючку в 1998 году и британского певца Гарри Стайлса на "Грэмми- 2021", который стал первым мужчиной на обложке американского Vogue.

Оба артистка на фото запечатлены с боа, что многих натолкнуло на мысль о том, что Стайлс украл у Сердючки лук.

Верка Сердючка/Гарри Стайлс / Фото: instagram.com/v_serduchka Реклама

Спорное заявление, но комментарии пользователи сети действительно пишут забавные: "Слева-неповторимый оригинал, справа-жалкая пародия", "Вера – икона стиля", "Ты была в тренде когда ещё никто не знал слово тренд", "Плагиатор в зеленом".

Напомним, что ранее Гарри Стайлса захейтили из-за фотосессии в платье, а знаменитости вступились за него.