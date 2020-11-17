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Гарри Стайлса захейтили из-за фотосессии в платье. Знаменитости вступились за певца

17 ноября, 15:05

Британца поддержали Оливия Уайлд, Элайджа Вуд и Зак Брафф

Голливудские звезды стали на защиту Гарри Стайлса после того, как американская политическая активистка и консервативная публицистка Кэндис Оуэнс заявила, что "ни одно общество не может выжить без сильных мужчин". Так она отреагировала на то, что певец надел платье.

26-летний британец Гарри Стайлс снялся для декабрьского номера американского Vogue и сразу же вошел в историю как первый мужчина, появившийся на обложке популярного глянца. На снимках он позировал в юбках и платье от Gucci.

"Нет общества, которое может выжить без сильных мужчин", – написала Кэндис Оуэнс у себя в Twitter. "Восток это знает. На Западе постоянная феминизация наших мужчин в то время, когда марксизм преподается нашим детям, не случайность. Это прямая атака. Верните мужественных мужчин".

Скриншот: twitter.com/RealCandaceO

В ответ на это пользователи Сети заступились за Стайлса. Некоторые отвечали активистке фотографиями Игги Попа, Курта Кобейна и других известных мужчин в платьях, а кто-то не подбирал выражений.

Скриншот: twitter.com/RealCandaceO

Как, например, актриса Оливия Уайлд. Она назвала Кэндис Оуэнс "жалкой".

Скриншот: twitter.com/oliviawilde

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Звезда "Клиники" Зак Брафф тоже высказался в Twitter. Актер написал: "Всю нашу жизнь мальчикам и мужчинам говорят, что мы должны быть мужественными. Жизнь коротка. Будьте тем, кем вы хотите быть".

Скриншот: twitter.com/zachbraff

Публично поддержал Стайлса и актер Элайджа Вуд. "Я думаю, что вы упустили из вида определение того, что такое мужчина. Мужественность сама по себе не делает мужчину мужчиной", – ответил он стороннице Трампа на ее твит.

Скриншот: twitter.com/elijahwood

Отметим, что сам Гарри Стайлс, являясь музой Алессандро Микеле, неоднократно появлялся на красных дорожках в экстравагантной одежде. Как, например, на Met Gala 2019.

Гарри Стайлс и Алессандро Микеле
Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что в Twitter разгорелся скандал из-за того, что на роль Анны Болейн утвердили темнокожую актрису.

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