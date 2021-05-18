Плагиат на Евровидении: песню участницы от Кипра сравнили с хитом Леди Гаги (видео)

Слушая песню Элены Царгину, многие отметили, что она очень сильно напоминает стиль Леди Гаги, а особенно хит поп-звезды Bad Romance

Представительница Кипра на "Евровидении-2021" Элена Царгину и Леди Гага / Фото: Getty Images, eurovision.tv

Не впервые участников песенного конкурса "Евровидение", первый полуфинал которого пройдет уже сегодня, обвиняют в плагиате.

На этот раз волна возмущений накрыла Элену Царгину, которая в этом году представляет Кипр. Песню девушки El Diablo сравнивают с хитом американской поп-звезды Леди Гаги – Bad Romance. Пользователи массово оставляют свои комментарии под выступлением Элены на YouTube, а также на сайте eurovisionworld.com.

Многие отмечают, что песня Элены "будто создана для Леди Гаги" и выполнена в "ее стиле":

Это была бы хорошая песня, если бы ее спела Леди Гага. А так это просто плагиат!

Плагиат на Гагу!

Эта песня – копия трека Леди Гаги Bad Romance.

Скриншот: eurovisionworld.com

Действительно ли похожи эти две песни? Давайте сравним! (Голосование – в конце материала)

Для начала предлагаем прослушать песню Леди Гаги Bad Romance.

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А теперь – El Diablo Элены Царгину!

Плагиат? Да! Нет! Что-то есть, похож стиль, но это не плагиат

К слову, Кипр, Мальта и Украина вошли в ТОП-3 вероятных финалистов "Евровидения-2021" по прогнозам букмекеров.