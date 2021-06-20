Пивоваров, Могилевская и DZIDZIO на одной сцене: смотрите Украинскую песню года сегодня вечером

Грандиозное шоу с лучшими украинскими исполнителями покажут 20 июня в 23:00 на телеканале "Украина"

"Украинская песня года"

Сегодня вечером зрителей телеканала "Украина" ожидает самое невероятное шоу с лучшими исполнителями отечественного шоу-бизнеса. Музыкальной премией "Украинская песня года" артистов награждают уже во второй раз. В этом году она будет особенной, потому что приурочена к 30-летию Независимости Украины.

Организаторы шоу отобрали тридцать исполнителей и хиты, которые полюбили украинцы за все годы независимости. Что происходило за кулисами концерта, смотрите в эксклюзивном сюжете:

Организаторы премии Михаил Поплавский и Олег Винник нынешнюю церемонию посвятили Дню Независимости Украины и собрали в концерте только хиты.

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"У нас было более 200 композиций, песен, мы выбирали хиты за 30 лет независимости, именно те хиты, которые особенно старшее поколение знает", – рассказал Михаил Поплавский.

"Для многих артистов награда стала стимулом для написания новых украиноязычных хитов! – Говорит победительница в номинации "Надежда украинской песни", певица Алина Гросу. – Очень приятно, что одна из моих песен получила даже сегодня отличие".

"У нас большой праздник – 30 лет Независимости нашей страны, конечно же собирается большое количество артистов, которые должны показать, есть такое красивое украинское слово "набутки" и это то достижения, которые характеризуют нашу страну", – отметил музыкальный продюсер телеканала "Украина" Геннадий Витер.

Не пропустите концерт "Украинская песня года" сегодня вечером в 23:00 на телеканале "Украина", где выступят Дзидзьо, Олег Винник, Ирина Федишин, Артем Пивоваров, Виталий Козловский, Наталья Могилевская и многие другие.