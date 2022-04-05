Письмо в будущее себе и друзьям, которое придет в день победы – как отправить

Как отправить письмо в будущее / Фото: Коллаж: Сегодня
В самые тяжелые моменты, нам просто необходима помощь специалистов – психологов. Сейчас ее можно получить бесплатно, позвонив на горячую линию.
Чтобы не впасть в состояние депрессии, психологи рекомендуют переключаться на повседневные дела, подстричься или сделать маникюр. Сделать все то, что вернет нас к нормальной жизни. Мы нашли классную инициативу, которую запустили украинцы – вы сможете отправить весточку в будущее.
Так, украинцы запустили сервис "Письмо в будущее", с помощью которого вы сможете отправить друзьям, родителям, коллегам, знакомым или даже самому себе письмо. Придет оно после войны, в день победы.
Как это работает:
- нужно на сайте проекта ввести электронный адрес получателя, имя адресанта и написать свое послание;
- также письмо можно написать самому себе;
- в каждом уведомлении будет указываться дата отправления;
- после отправки письма хранятся в защищенной базе.
После окончания войны разработчики запустят сценарий, который автоматически отправит письма адресатам.
Ранее мы рассказывали, как украинцы адаптировались к войне и нормально ли это.