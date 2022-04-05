Письмо в будущее себе и друзьям, которое придет в день победы – как отправить

Как отправить письмо в будущее / Фото: Коллаж: Сегодня

В самые тяжелые моменты, нам просто необходима помощь специалистов – психологов. Сейчас ее можно получить бесплатно, позвонив на горячую линию.

Чтобы не впасть в состояние депрессии, психологи рекомендуют переключаться на повседневные дела, подстричься или сделать маникюр. Сделать все то, что вернет нас к нормальной жизни. Мы нашли классную инициативу, которую запустили украинцы – вы сможете отправить весточку в будущее.

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Так, украинцы запустили сервис "Письмо в будущее", с помощью которого вы сможете отправить друзьям, родителям, коллегам, знакомым или даже самому себе письмо. Придет оно после войны, в день победы.

Как это работает:

нужно на сайте проекта ввести электронный адрес получателя, имя адресанта и написать свое послание;

также письмо можно написать самому себе;

в каждом уведомлении будет указываться дата отправления;

после отправки письма хранятся в защищенной базе.

После окончания войны разработчики запустят сценарий, который автоматически отправит письма адресатам.

Ранее мы рассказывали, как украинцы адаптировались к войне и нормально ли это.