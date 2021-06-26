Писатель Драго Хедл: Я еще не свергнул президента, но уже отправил в отставку нескольких министров и депутатов

Интервью с Драго Хедлом - автором трилогии, которая легла в основу детективного сериала «Зломовчання» / Фото: пресс-служба

В конце июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. А в конце года на онлайн платформе OLL.TV выйдет сериал "Зломовчання", который красноречиво показывает, что рабство сегодня, увы, остается частью нашего мира. Этот фильм основан на популярных и скандальных романах хорватского писателя Драго Хедла "Славянская трилогия".

Лента расскажет о киевлянке Ольге, у которой при неизвестных обстоятельствах пропадает племянница-подросток. Главная героиня отправляется на поиски девушки и расследование приводит ее в небольшой хорватский город Осиек.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання": Ксения Мишина, Горан Богдан (Стрибор), режиссер Далибор Матанич / Фото: пресс-служба

Там она знакомится с местным полицейским Владимиром и журналистом Стрибором. Втроем они наталкиваются на ряд других исчезновений девушек-подростков и в результате выходят на след мафии, которая похищает украинских девушек, продавая их в сексуальное рабство в Европе. Трое главных героев пытаются отстоять правду и бросают вызов криминалитету.

В эксклюзивном интервью Драго Хедл рассказал, что в основу этого сюжета легли его журналистские расследования, в ходе которых он брал интервью у девушек, попавших в сексуальное рабство. Также Драго поделился воспоминаниями, как эти его публикации заставили политиков снимать свои кандидатуры с выборов, как ему предлагали крупные взятки за то, чтобы он не публиковал эти расследования в газете, а также о том, что сюжет сериала "Зломовчання" до сих пор продолжает наводить страх на высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов.

Писатель Драго Хедл / Фото: пресс-служба

Сколько лет у вас ушло на работу над серией романов "Славянская трилогия"?

На создание всей трилогии у меня ушло пять лет. Первый роман "Избирательное молчание" ("Izborna šutnja"), который лег в основу "Зломолчания", вышел в 2014 году, второй — "Конфессиональная тайна" ("Ispovjedna tajna") — в 2015 году, а третий, "Котлета по-киевски" ("Kijevska piletina") — в 2019 году.

Когда я только начинал работу над "Избирательным молчанием", то не планировал писать целую трилогию. Я даже в конце книги "убил" одного из главных героев романа. Но мой редактор, которому очень понравился роман, попросил меня: "Не убивайте его. Этот человек вам еще понадобится…". Именно он и убедил меня написать продолжение романа.

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Сюжет сериала разворачивается в хорватском городе Осиек. Чем примечателен этот город и почему именно он стал героем сюжета?

Я родился в Осиеке, четвертом по величине городе Хорватии, который расположен на реке Драва. Провел там большую часть своей жизни. Почти всю свою жизнь, за исключением четырех лет. Один год я жил в США, еще год в Лондоне, год в Скопье, где служил в армии, и год в хорватском городе Риека, где работал журналистом в ежедневной газете "Novi list".

Я прекрасно знаю почти каждую улочку Осиека, население которого составляет 100 тыс. человек. По сравнению с Киевом, Осиек — совсем небольшой. Но он очаровательный и очень зеленый. В нем есть прекрасная набережная, которая протягивается на 10 км по обоим берегам реки Драва. Из Осиека можно отправиться в Украину на лодке, потому что в 18 км от города Драва впадает в Дунай.

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" состоится в декабре на онлайн-сервисе OLL.TV / Фото: пресс-служба

Изменился ли как-то сюжет первого романа вашей трилогии, когда его адаптировали к экранам?

Киева в сериале будет гораздо больше, чем в романе. Также сценарист Марьян Альчевски решил сделать акцент на теме рабства в современном мире. Телевидение — это средство массовой информации, которое существенно отличается от литературы. Надеюсь, что эти небольшие изменения сделают этот сюжет еще более интересным.

Режиссер фильма Далибор Матанич рассказал, что когда стартовали съемки "Зломовчання", то один из кандидатов на местных выборах снял свою кандидатуру. Фильммейкер подчеркнул, что сюжет, описанный в вашем романе и сериале, мог послужить компроматом против этого кандидата. Как этот политик был связан с проблемами, которые вы поднимаете в этом сюжете?

Один из кандидатов на этих выборах, очевидно, узнал себя в моих романах и решил отказаться от избирательной кампании. Видимо, он подумал, что его кандидатура может открыть вопрос о том, чем он занимался десять лет назад, когда я писал об этих ужасных событиях в ежедневной хорватской газете "Утренний лист", которая пользуется большой популярностью. А именно, он был одним из лиц, причастных к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девочек в возрасте от 12 до 14 лет в приюте Осиека.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Были ли еще примеры, когда политики попадали в скандалы после ваших расследований?

В Осиеке это был огромный скандал. В течение нескольких дней этот человек не сходил с первых полос "Утреннего листа" (Jutarnji list). Я писал, что некоторые местные политики и бизнесмены занимаются сексом с девушками из заброшенного детского дома. Это самая уязвимая группа; дети без семьи, без отцовской и материнской любви, оттесненные на обочину общества. Политики и бизнесмены, пользуясь своим положением, платили им за сексуальный контакт всего 50 кун (менее семи евро) или просто давали пачку сигарет. Это была очень болезненная история, которую подхватили другие СМИ. Ее обсуждала вся страна. Читатели были потрясены.

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Создавали ли политики прессинг на прессу и медиа, чтобы ваши расследования, описанные в "Славянской трилогии", не публиковались?

Нет, потому что тогда политики были очень напуганы. Но они были достаточно сильны, чтобы заставить замолчать официальные учреждения и заблокировать полицейское расследование. После однодневного расследования полиция объявила, что история сфабрикована, что в детдоме не было организованной проституции несовершеннолетних.

Газета, в которой я работал, была очень осторожна. Редакция знала, что эти политики и бизнесмены, пользующиеся властью, подадут иски, если мы опубликуем их имена. Вот почему мы этого не сделали. Также мы понимали, что девушки, попавшие в сексуальное рабство, не повторят на суде того, что они рассказали журналистам.

Фото со съемок детективного сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

В итоге я решил написать три романа. На их страницах я также не назвал имен этих политиков и бизнесменов. Однако я описал их настолько подробно, чтобы их можно очень легко узнать. Конкретно этих фрагментов в романах не касается уточнение, написанное в начале "любое сходство с реальными людьми случайно".

Поступали ли вам лично угрозы после публикаций расследований, описанных в "Славянской трилогии"?

Когда я писал серию публикаций о трагической истории девочки-подростка из детдома в Осиеке, угроз не было. Однако мне всерьез угрожали смертью, когда я писал о военных преступлениях, совершенных в Осиеке во время войны, после которой распалась Югославия. Затем было такое, что я долгое время находился под круглосуточной охраной полиции. Это было трудное время для меня, моей газеты и особенно для моей семьи. Но все прошло хорошо. Пока что.

Герою сериала журналисту Стрибору предлагают взятку, чтобы он прекратил расследовать эти преступления. Предлагали ли вам деньги за подобное?

Недавно в интервью меня спросили: "Какая ситуация со СМИ в Хорватии?" На что я ответил: "Отлично". И когда удивленный журналист уточнил: "Нет проблем? Вам не угрожали?" То я ответил: "Нет, сейчас нам не угрожают, а предлагают деньги".

Однажды я закончил большое расследование о коррупции, в котором был замешан один член парламента. Герой этой публикации тогда позвонил мне и предложил деньги, чтобы я не публиковал это расследование. Он сказал буквально следующее: "Я заплачу вам в три раза больше, чем газета, для которой вы пишете". Конечно же я не согласился. Вместо этого я написал, что он пытался меня подкупить. Так что да, между мной и Стрибором есть некоторое сходство.

Съемки сериала "Зломовчання" проходили в хорватском Осиеке и Киеве / Фото: пресс-служба

Журналист Стрибор в фильме — это ваш прототип?

Могу пошутить: Стрибор на меня не похож, ведь я гораздо старше него. Но было бы несправедливо сказать, что мы совсем разные. Некоторые читатели моих романов сказали, что я передал Стрибору некоторые из своих качеств. Тем не менее, я честно считаю, что Стрибор лучший журналист, чем я. И я этим горжусь. Горжусь, как любой учитель, когда его превосходит ученик.

Кто сильнее: журналист, вооруженный одной-только ручкой или криминалитет, увешанный целым арсеналом?

Мафия сильнее, но, в конце концов, всегда побеждают журналисты.

Какие фильмы про журналистов, по вашему мнению, наиболее близки к правде?

Есть много фильмов о журналистах. Уверен, эта профессия заслуживает такого внимания. Хотя нас зачастую изображают беспринципными и склонными ко всему лжецами. Но есть и фильмы, в которых мы предстаем в положительном свете. Один из таких примеров будет в сериале "Зломовчання".

Лично для меня любимый фильм про журналистов — "Вся президентская рать" Алана Пакулы о деле Уотергейта и отставке Никсона, а также о большом расследовании журналистов Карла Бернстайна и Боба Вудворда из Washington Post. После их публикаций президент самой могущественной страны мира был вынужден уйти в отставку. Я еще не свергнул президента, но я отправил в отставку некоторых хорватских министров и членов парламента. Что ж, возможно, Стрибор сможет пойти еще дальше.

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" состоится в декабре 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.

Смотрите видео прямо со съемочной площадки сериала "Зломовчання":

Ранее мы показали, как проходили съемки сериала "Зломовчання" на улицах Киева.