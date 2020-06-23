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Петров пост-2021: рецепт аппетитной солянки из капусты с грибами

1 июля, 10:56

Ирина Маслова

Петров пост сравнительно не строгий. Можно есть рыбу и морепродукты во все дни, кроме среди и пятницы. И к ужину можно приготовить солянку в духовке на основе грибов и капусты. Капуста может быть как свежей, так и квашенной

Солянка из капусты с грибами / Фото: Depositphotos

Петров пост традиционно продлится до 11 июля. В течение этого времени нельзя употреблять продукты животного происхождения. Но разрешены овощи, ягоды, грибы, крупы и бобовые, а также рыба и дары моря, кроме среды и пятницы. Мы делились рецептами оригинальных блюд к посту, теперь узнаем, как приготовить аппетитную грибную солянку. Это станет вкусным вариантом для ужина. Варианты и идеи – как провести лето ярко – ищите в календаре летних лайфхаков.

Постная грибная солянка в духовке

Солянка из капусты с грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

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  1. Грибы нарезать соломкой и обжарить с луком на сковороде. Подсыпать муки и еще немного обжарить, помешивая лопаткой.
  2. Капусту припустить до мягкости, отжать.
  3. Солянку выложить на сковородку без ручки: слой капусты, слой грибов и сверху опять капуста. Подлить на сковородку немного рассола или воды.
  4. Запекать в духовке при 180 градусов около получаса.
  5. Готовое блюдо должно получиться сочным, но без излишков бульона в нижнем слое.

Узнать подробней, как питаться по дням во время Петрова поста можно из инфографики.

Питание на Петров пост по дням

Из видео узнаете, как быстро замариновать огурцы и рецепт салата из них.

3 рецепта овощных котлет к Петрову посту найдете здесь.

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Источник: Сегодня

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