Пес остался без лапы после ДТП, научился ходить на двух задних и влюбил в себя пользователей соцсетей (видео)

Шестилетний пес Декстер, который научился ходить на задних двух лапах / Фото: instagram.com/dexterdogouray/

В Сети пользователи распространяют видео маленького пушистого героя. В TikTok и Intagram набирают популярности аккаунты собаки по кличке Декстер. Все дело в том, что пес из США научился ходить на двух задних лапах. Об этом сообщают журналисты Independent.

В 2016 году с Декстером случилась беда. Собачку сбил грузовик и он лишился одной лапы. Тогда животному пришлось пережить пять операций, а в другую лапу ему вставили штифты.

Реклама

Пока Декстер восстанавливался после случившегося, пес постепенно начал держать баланс и научился не только стоять или ходить, но даже бегать на двух задних лапахю

Хозяйка Декстера решила завести малышу аккаунты в соцсетях, чтобы поделиться его историей. Сейчас на профиль пса в TikTok подписаны 644 тысячи пользователей, а в Instagram – 84 тысячи.

В общей сложности на TikTok Декстера лайкнули 19 миллионов раз.

Реклама

Реклама

Читайте также: