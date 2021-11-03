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10 фото настолько милых собак, что сразу хочется завести себе такую

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
3 ноября, 10:49
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Фото собачек в мужской одежде создали активисты и волонтеры приюта, чтобы привлечь внимание к проблеме брошенных животных. Смотрите веселые и милые снимки
Самые милые фото собак в мире
Самые милые фото собак в мире / Фото: instagram.com/huskyekb/

Волонтеры и активисты по защите животных во всем мире всячески стараются привлечь внимание к проблеме насилия над братьями нашими меньшими и самое главное – найти для них дома. Так, в Екатеринбурге запустили социальный проект, идея которого – побудить людей завести собаку и взять ее из приюта.

Активисты из организации "Счастье в дом" сделали съемку собак, находящихся в приюте. Животных одели в мужскую одежду и создали индивидуальные образы, чтобы подчеркнуть то, как они остались на улице.

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В видео можно увидеть такие фразы:

Мой человек порвал обои, но я все равно хотел делать ремонт.

Ничего страшного, что человек заболел. Ведь я за него в ответе.

Мой человек бросил меня. Но я все равно буду любить его.

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Волонтеры верят, что благодаря таким проектам они смогут привлечь внимание людей и у собачек наконец появится дом и любящие люди.

Как признались ребята, снять собак было не так просто. Некоторых животных пришлось снимать 150 раз, чтобы выбрать только один идеальный кадр. Но зато пушистые друзья совершенно не жаловались.

Самые милые фото стильных собак, которые вы когда либо видели / Фото: instagram.com/huskyekb/
Самые милые фото стильных собак, которые вы когда либо видели / Фото: instagram.com/huskyekb/
Самые милые фото стильных собак, которые вы когда либо видели / Фото: instagram.com/huskyekb/
Самые милые фото стильных собак, которые вы когда либо видели / Фото: instagram.com/huskyekb/
Самые милые фото стильных собак, которые вы когда либо видели / Фото: instagram.com/huskyekb/
Самые милые фото стильных собак, которые вы когда либо видели / Фото: instagram.com/huskyekb/
Самые милые фото стильных собак, которые вы когда либо видели / Фото: instagram.com/huskyekb/
Самые милые фото стильных собак, которые вы когда либо видели / Фото: instagram.com/huskyekb/
Самые милые фото стильных собак, которые вы когда либо видели / Фото: instagram.com/huskyekb/
Самые милые фото стильных собак, которые вы когда либо видели / Фото: instagram.com/huskyekb/
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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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