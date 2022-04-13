Почему Елена Зеленская больше не будет обращаться к россиянам – интервью для CNN

Елена Зеленская продолжает рассказывать миру о том, что происходит в Украине / Фото: Vogue

Елена Зеленская сосредоточила свое внимание на гуманитарных проблемах, с которыми пришлось столкнуться украинцам с начала российской агрессии. Также первая леди Украины из всех сил старается работать над повышением осведомленности всего мира об ужасах, которые совершают оккупанты.

В новом интервью для CNN Елена Зеленская рассказала, что в первую очередь направила все свои силы и ресурсы на помощь детям, пострадавшим от войны. Она связалась с первыми леди европейских стран, чтобы те помогли вывезти из Украины онкобольных деток, а также тяжелобольных и предоставить им необходимое лечение.

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Также Зеленская поделилась, что не виделась с мужем с первого дня войны. Это сделано, чтобы обезопасить ее и детей, а также, чтобы российские военные не смогли шантажировать президента Украины, используя его семью. Сейчас супруги общаются исключительно по телефону.

Журналисты CNN поинтересовались, видела ли Елена ту часть личности мужа, которой сейчас восхищаются миллионы людей в мире.

Я всегда знала, что он был и будет для меня надежной опорой. Потом он стал прекрасным отцом и опорой для нашей семьи. И теперь он показал те же черты. Он не изменился. Просто теперь больше людей видят его моими глазами.

Несмотря на то что Елена – вторая по значимости цель российских войск после мужа, ей удается сохранять решимость перед лицом смерти. Вместе с детьми она приняла решение остаться в Украине и помогать своему народу. Журналистам она ответила, что сейчас каждый украинец – мишень для россиян.

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Те, кто погиб от российской ракеты при попытке эвакуации из Краматорска, не были членами президентской семьи, они были просто украинцами. Так что цель номер один для врага — все мы.

Как вы находите в себе силы бороться – похоже, один из самых часто задаваемых вопросов, который слышит первая леди.

Точно так же, как держатся все украинцы. Многие из тех, кто в одиночку бежал с полей сражений, кто видел смерть, говорят, что главное лекарство после пережитого — это действовать, что-то делать, быть кому-то полезным. Меня лично поддерживает тот факт, что я стараюсь защищать и поддерживать других. Дисциплинирует ответственность.

Зеленская вспомнила, что российскую пропаганду часто сравнивают с пропагандой Геббельса времен Второй мировой войны. Но она считает иначе. Елена искренне не понимает, как в 21-м веке со свободным доступном к любой информации в мире россияне не хотят видеть и знать правду, не хотят признать военные преступления в Буче и других городах Украины.

Проблема в том, что русские не хотят видеть то, что видит весь мир, чтобы чувствовать себя комфортнее. Ведь проще сказать: "Это все фейк" и пойти пить свой кофе, чем читать историю конкретного человека, который умер, смотреть на его близких и друзей, которые переживают горе.

Она сказала, что больше не будет обращаться к россиянам. К сожалению, они не хотят слышать и видеть.

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Зеленская призналась, что украинцы до последнего не верили в то, что Россия начнет полномасштабное военное вторжение. Но сейчас она очень горда за свою нацию, которая не превратились в "испуганную толпу", а стала организованным сообществом. Исчезли политически разногласия и противоречия, все объединились, чтобы защитить свой дом. Поэтому Зеленская часто использует свои соцсети, чтобы рассказать истории о наших женщинах, их храбрости и силе.

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