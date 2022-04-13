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Елена Зеленская рекомендует: 4 YouTube-канала для изучения истории Украины

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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13 апреля, 16:18
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Историю Украины учить легко, просмотрев полезные видео профессиональных историков на YouTube. Чем вам не экспресс-курс для тех, кто не учил историю в школе
4 YouTube-канала для изучения истории Украины
4 YouTube-канала для изучения истории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

История Украины каждый день пишется. Для максимального понимания актуальной ситуации сегодня стоит знать историю украинского народа. Лайфхак для быстрого изучения материала – просмотр видео на историческую тематику. Елена Зеленская в своем телеграм-канале поделилась подборкой ТОП-4 каналов в YouTube для изучения истории Украины.

В этой войне мы, как никогда, много вспоминаем историю и ссылаемся на исторические события. А хорошо знать их помогут интересные каналы YouTube, – отмечает Елена Зеленская.

ТОП-4 YouTube-канала

1. "История Без Мифов" – 306 тыс. подписчиков

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Название говорит само за себя. Это канал о прошлом Украины и мира, где события комментируют профессиональные историки, – пишет Елена Зеленская.

2. "Локальная история" – 28,5 тыс. подписчиков

Канал, где история подается через призму отдельных местностей, воспоминания старожилов и очевидцев событий, – пишет Елена Зеленская.

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3. "Украинский институт национальной памяти" – 28 тыс. подписчиков

Этот канал приберет у вас желание ностальгировать по советскому прошлому, если оно еще осталось, – пишет Елена Зеленская.

4. "Историческая правда" – 26,6 тыс. подписчиков

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Вахтанг Кипиани и другие историки перенесут вас в разные эпохи, которые позволят лучше изучить прошлое нашей страны, – пишет Елена Зеленская.

Недавно мы рассказывали историю Гимна Украины – одного из главных символов страны.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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