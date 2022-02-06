Первая леди Украины: смотрите лучшие образы именинницы Елены Зеленской

Лучшие образы именинницы Елены Зеленской / Фото: vogue.ua

Сегодня, 6 февраля, 44 года исполнилось первой леди Украины – Елене Зеленской. Супругу уже поздравил президент Владимир Зеленский очень трогательным постом в своих официальных соцсетях.

Владимир опубликовал нежное фото Елены в лучах заката. Под фото президент написал:

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Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш: Я тебе… Ну дуже… Я без тебе… Ну ніяк… У нас такі чудові… Ну двоє… Схожі, звичайно ж, на… Ну як дві краплі… Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в... Ну давненько Ну й одразу в тебе… Ну по вуха А потім разом грали в... Ну командою І, звичайно ж, ми всіх… Ну а навіщо приховувати? А потім створили… Ну 95-й… І знов всіх… Бачиш, я вже не приховую А потім я став... Ну ніби як головним А ти… Ну ніби як першою І всі ці роки ми з тобою... Ну ти зрозуміла… Тож мені без тебе… Ну я це розумію… З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже… Не знаю, як там хто. Але ми одне одного зрозуміли!

Напомним, Елена родилась в 1978 году в Кривом Роге. Вместе с Владимиром они учились в параллельных классах гимназии № 95. Общаться с ним, правда, она начала позже, когда была студенткой строительного факультета Криворожского национального университета.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Владимир долго ухаживал за девушкой, пока не добился взаимности. Пара встречалась 8 лет, пока не поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двоих детей: 9-летнего Кирилла и 17-летнюю Александру.

Семья Зеленских / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

До того как стать первой леди Украины, Елена писала сценарии для Студии "Квартал-95". Со стартом президентской гонки в 2019 году Елене пришлось стать публичной фигурой, хотя она, по собственным утверждениям, этому противилась.

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Сегодня Зеленская сопровождает президента Украины в зарубежных визитах, и ведет активную работу в разных направлениях, среди которых – реформа в школьном питании и запуск украинских аудиогидов по всему миру.

Елена Зеленская в съемке для Vogue / Фото: vogue.ua

Мы давно заметили, что первая леди Украины отдает предпочтение одежде украинских дизайнеров и выбирает их наряды для официальных встреч. Собрали лучшие образы Елены в честь ее праздника.

Елена Зеленская в съемке для Vogue / Фото: vogue.ua

Лучшие образы именинницы Елены Зеленской / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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