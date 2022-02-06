Первая леди Украины: смотрите лучшие образы именинницы Елены Зеленской

Лучшие образы именинницы Елены Зеленской / Фото: vogue.ua
Сегодня, 6 февраля, 44 года исполнилось первой леди Украины – Елене Зеленской. Супругу уже поздравил президент Владимир Зеленский очень трогательным постом в своих официальных соцсетях.
Владимир опубликовал нежное фото Елены в лучах заката. Под фото президент написал:
Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:
Я тебе…
Ну дуже…
Я без тебе…
Ну ніяк…
У нас такі чудові…
Ну двоє…
Схожі, звичайно ж, на…
Ну як дві краплі…
Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...
Ну давненько
Ну й одразу в тебе…
Ну по вуха
А потім разом грали в...
Ну командою
І, звичайно ж, ми всіх…
Ну а навіщо приховувати?
А потім створили…
Ну 95-й…
І знов всіх…
Бачиш, я вже не приховую
А потім я став...
Ну ніби як головним
А ти…
Ну ніби як першою
І всі ці роки ми з тобою...
Ну ти зрозуміла…
Тож мені без тебе…
Ну я це розумію…
З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…
Не знаю, як там хто.
Але ми одне одного зрозуміли!
Напомним, Елена родилась в 1978 году в Кривом Роге. Вместе с Владимиром они учились в параллельных классах гимназии № 95. Общаться с ним, правда, она начала позже, когда была студенткой строительного факультета Криворожского национального университета.
Владимир долго ухаживал за девушкой, пока не добился взаимности. Пара встречалась 8 лет, пока не поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двоих детей: 9-летнего Кирилла и 17-летнюю Александру.
До того как стать первой леди Украины, Елена писала сценарии для Студии "Квартал-95". Со стартом президентской гонки в 2019 году Елене пришлось стать публичной фигурой, хотя она, по собственным утверждениям, этому противилась.
Сегодня Зеленская сопровождает президента Украины в зарубежных визитах, и ведет активную работу в разных направлениях, среди которых – реформа в школьном питании и запуск украинских аудиогидов по всему миру.
Мы давно заметили, что первая леди Украины отдает предпочтение одежде украинских дизайнеров и выбирает их наряды для официальных встреч. Собрали лучшие образы Елены в честь ее праздника.
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