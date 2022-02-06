Перша леді України: дивіться найкращі образи іменинниці Олени Зеленської

Сьогодні, 6 лютого, 44 роки виповнилося першій леді України – Олені Зеленській. Дружину вже привітав президент Володимир Зеленський дуже зворушливим постом у своїх офіційних соцмережах.

Володимир опублікував ніжне фото Олени у променях заходу сонця. Під фото президент написав:

Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати... але ми не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:

Я тобі…

Ну дуже…

Я без тебе.

Ну, ніяк…

У нас такі чудові…

Ну двоє…

Схожі, звичайно, на…

Ну як дві краплі…

Пам'ятаю, вперше я тобі побачивши ще в...

Ну давненько

Ну й одразу в тобі…

Ну по вуха

А потім разом грали в...

Ну командою

І, звичайно, ми всіх…

Ну а навіщо приховувати?

А потім створили...

Ну 95-й…

І знов усіх…

Бачиш, я вже не сховаю

А потім я став...

Ну ніби як головним

А ти…

Ну ніби як першою

І всі ці роки ми з тобою...

Ну, ти зрозуміла…

Тож мені без тебе.

Ну я це розумію.

З днем народження, моє кохання! Я тобі дуже…

Не знаю як там хто.

Але ми одне одного зрозуміли!